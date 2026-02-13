台美關稅敲定！總經權威給「95分⬆」　示警立院政治拖延恐失時效

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，總經權威、台新新光金控的首席經濟學家李鎮宇博士表示，這是一次非常成功的談判，上次他給95分，這次可以打到95分以上，不但把最壞的 32% 情境徹底翻轉，守住台灣的糧食與食安底線，更重要的是，台灣正式被劃入美國高科技與供應鏈安全體系，談判團隊值得大家的肯定；但他也示警，真正的考題還沒結束，文件已經寫明要送立法院審議，如果立法速度慢，或政治攻防拖延，前面談下來的條件都可能失去時效性。

李鎮宇表示，首先要搞清楚的是，這是川普總統的大關稅時代，過去的零關稅那是一去不復返了，一直拿過去零關稅當作比較版本來批評政府，是不厚道，而且沒有國際觀和國際現實感的。

李鎮宇指出，這次談判相當成功，其中最重要的，就是關稅從「32%+MFN」一路談到「15%且不疊加」。這已經相當不容易了，再加上 2,072 項產品豁免，實質平均關稅降到 12.33%。他表示，關稅大規模下降，換句話說，台灣企業原本背著一個幾乎接近 36% 的平均負擔在跑步，現在變成 12% 多。等於把台商的腳鐐拆掉，「我常說台灣廠商不怕競爭，怕的是不公平的競爭。只要能跟競爭國站在同一個起跑點，台商是很有競爭力的」。

李鎮宇表示，更關鍵的是「不疊加」，計算方式與日本、韓國、歐盟一致，等於我們終於站在同一條起跑線。這一點，對工具機、機械、醫材、紡織、農漁產品，是真正的現金流差異。

第二個重點，李鎮宇認為是 232 條款與半導體供應鏈的定位。他表示，文件寫得很清楚，占輸美金額 76% 的項目屬於 232 條款範圍，主要是半導體與資通訊產品。這代表這不是單純關稅談判，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面。

李鎮宇表示，台灣重要產業已經與美國建立戰略夥伴關係，半導體衍生品、汽車零組件、航空零組件都取得最優惠待遇 ，美方承諾對台灣企業赴美設廠提供土地、水電等基礎設施協助。這是把供應鏈從交易關係升級成戰略夥伴關係，把台灣從「出口商」變成「體系內成員」。

他認為，取得這個戰略位置，從國安、產業、地緣政治的角度上，比幾個百分點的稅率更重要，這才是大家應該要給談判團隊最大獎勵的地方。

至於外界關心的糧食安全與非關稅議題的防線，李鎮宇表示，27 項主要農產品不降稅，稻米、雞肉、大蒜等都守住 ，這對中南部的農戶算是鬆了一口氣。牛豬議題只開放絞肉與部分內臟，基改食品管理與校園禁用也維持，這些細節其實很關鍵，因為美方談判起點，就是台灣對美 739 億美元逆差，壓力山大。

李鎮宇認為，如果在這種壓力下，還能守住核心農業與食安框架，代表談判有所持有所本，態度堅定，沒有全面開門，而是選擇性開放。對美降為零關稅的進口額 83.9 億美元，占自美進口 21.6%，而且多數是自給率極低的產品，這是結構性調整，不是全面棄守。而且這次還將美國龍蝦、櫻桃的稅率調降，台灣人可以吃到更便宜的美食。

李鎮宇強調，這是一次非常成功的談判，上次他給95分，這次我可以打到95分以上，不但把最壞的 32% 情境徹底翻轉，守住台灣的糧食與食安底線。更重要的是，台灣正式被劃入美國高科技與供應鏈安全體系。談判團隊值得大家的肯定。

不過，李鎮宇坦言，真正的考題還沒結束，文件已經寫明要送立法院審議，如果立法速度慢，或政治攻防拖延，前面談下來的條件都可能失去時效性，日本、韓國的前車之鑑就在那裡，市場最怕的不是談判，而是內耗，朝野雙方應該捐棄成見，好好坐下來談，「這個協定不只是一紙協定，更是一次國家產業新定位。問題不在於我們拿到多少，而在於我們敢不敢把這個新位置坐實坐穩」。