台美簽署對等貿易協定　美貿易代表讚：加強供應鏈韌性

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（右1）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）



記者張方瑀／綜合報導

台美經貿關係迎來歷史性突破！在歷經9個月的密集談判後，雙方於華盛頓正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。這項協定不僅象徵兩國關稅談判圓滿落幕，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）更強調，此舉將大幅提升高科技產業的供應鏈韌性。

華府簽署歷史性協定 美貿易代表：深化高科技韌性

根據《中央社》報導，由行政院副院長鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮率領的團隊，本週赴美完成最後一哩路。在鄭麗君、葛里爾及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的見證下，由駐美代表俞大㵢與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。

葛里爾在會後透過新聞稿表示，這項協定是建立在雙方深厚且長期的經貿基礎之上。他特別點出，面對全球變局，此協定「將大幅加強我們的供應鏈韌性，特別是在高科技產業方面」，並對台灣致力於達成公平、平衡貿易的承諾表示感謝。

關稅大解封 99%壁壘消除、美製車與藥品准入優化

根據USTR發布的事實清單，台灣在此次協定中展現極大誠意，將取消或削減高達99%的關稅壁壘。未來美國的汽車零組件、化學品、電子產品、機械及農產品（如小麥、牛肉、豬肉、堅果等）將能以更具競爭力的條件進入台灣市場。

針對過去長期存在的非關稅壁壘，台灣也做出重大承諾：

美製車輛： 取消進口數量限制，並直接認可符合美國聯邦安全標準（FMVSS）與排放標準的車輛，不需額外檢驗。

醫藥與農產： 台灣將接受美國FDA的上市許可，並解決牛肉、豬肉及加工馬鈴薯的准入障礙，未來甚至計畫開放美國野牛肉進口。

半導體戰略結盟 台灣加碼投資美國AI與能源鏈

在供應鏈合作方面，雙方達成多項「強強聯手」的共識。美方在「232條款」調查中，因考量台美的高科技戰略夥伴關係，給予台灣半導體及製造設備最優惠待遇。

與此同時，台灣企業也將在政府資金支持下，加碼在美國半導體供應鏈、電子代工服務（含AI應用）及能源領域的投資。台灣更承諾協助在美建立產業園區，協助提升美國在關鍵科技領域的在地產能，達成真正的互利共贏。

五年採購大單曝光 總額上看數百億美金

除了制度面的接軌，台灣也開出了實質的採購清單。計畫在2025年至2029年期間，顯著增加對美重要物資的採購，項目涵蓋：

能源物資： 價值444億美元的液化天然氣（LNG）與原油。

民航交通： 152億美元的民用飛機與引擎。

電力設備： 252億美元的電力系統、發電機、電網、儲能及海事設備。

這項協定的簽署，不僅讓台灣在關稅待遇上獲得實質減免（對等降至15%且不疊加MFN稅率），更鞏固了台灣在全球關鍵供應鏈中不可取代的地位。