國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克切斷星鏈！俄軍通訊「一夕癱瘓」　軍事專家示警

▲▼ 美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星網路，過去長期遭到俄羅斯軍隊滲透並用於烏克蘭戰場，然而上週馬斯克無預警出手關閉服務，瞬間重創俄軍前線通訊。對此，軍事專家示警，單一企業家竟然能憑個人意志左右戰場勝負，這凸顯了私營企業主導戰爭的潛在風險，各國政府必須嚴肅檢視對私人體系的依賴程度。

俄軍通訊一夕崩潰　士兵改拉電纜、架電話線

根據《中央社》報導，芬蘭媒體《YLE》指出，儘管星鏈官方並未在俄羅斯境內提供服務，但俄軍長期以來透過非法管道取得設備，並在烏克蘭占領區廣泛使用。

馬斯克（Elon Musk）上週突然宣布，因俄方未經許可擅自使用而關閉該服務後，俄國軍方與戰地部落客哀鴻遍野，痛批此舉導致前線通訊網路全面癱瘓。

芬蘭軍事智庫「黑鳥集團」（Black Bird Group）分析師卡斯特赫爾米（Emil Kastehelmi）指出，由於星鏈的效能遠優於傳統軍用通訊，許多俄軍士兵是「自行採購」並將其融入作戰體系，導致星鏈在不知不覺中成為核心環節。

如今服務被切斷，俄軍被迫回歸原始手段，士兵被目擊背著電纜捲軸在基地間辛苦拉線，甚至嘗試用無人機架設電話線。他直言，替代方案雖然存在，但效率絕對無法與星鏈相比。

專家重砲批馬斯克：商人權力竟凌駕政府之上

針對馬斯克大刀闊斧的舉動，卡斯特赫爾米在專訪中直言，像馬斯克這樣的人在政府體制外掌握如此龐大的權力，「是一個極為嚴重的問題」。

他強調，當烏俄雙方都仰賴私人系統作戰時，戰爭的走勢就可能隨著企業主的喜好而反覆無常，「此刻提供服務、下一刻說斷就斷」，這種決策的不穩定性對國防安全極具威脅。

此外，他也質疑美方在過去四年間，對俄軍盜用星鏈的行為幾乎毫無作為，缺乏有效手段阻止，才導致現今俄軍通訊過度依賴私企、隨後又引發震盪的局面。

從Signal到Google　私人工具成戰略隱憂

卡斯特赫爾米進一步分析，現代戰爭中除了衛星網路，包括加密軟體Signal或Google提供的各項服務，都已成為通訊標配。然而，這些工具背後全是由私營企業掌握，一旦企業改變立場或因外部壓力切斷連線，軍隊的通訊將面臨「大腦斷路」的危機。

他強調，這次星鏈斷線事件給全球國防界上了一課：各國必須重新定義哪些基礎設施應由國家掌控，而非交由私人營運。若關鍵系統過度依賴私人企業，國家安全恐將隨時面臨被「斷網」的威脅。

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武星鏈馬斯克衛星

