川普大砍環保法案！　終止轎車廢氣排放標準

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日正式廢除一項認定溫室氣體排放危害人類健康的科學結論，並全面取消針對轎車與卡車的聯邦尾氣排放標準。此舉被視為川普政府迄今最激進的氣候政策撤銷行動，引發環保團體強烈反彈，前總統歐巴馬（Barack Obama）更在社群平台發文痛批，這完全是為了讓化石燃料產業賺取更多利潤。

史上最大去管制化 川普：終止災難性政策

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在環境保護局（EPA）局長齊爾丁（Lee Zeldin）與白宮預算局局長沃特（Russ Vought）的陪同下，正式簽署廢除令。

他強調，這項被稱為「危害認定」的政策是歐巴馬時代的災難，嚴重損害了美國汽車工業，並導致消費者購車成本攀升，「我們正式終止這項錯誤政策，這是美國歷史上最大規模的去管制化行動。」

美國環境保護局（EPA）在聲明中指出，過去的「危害認定」錯誤解讀了聯邦《清潔空氣法》（Clean Air Act），該法本意是保護民眾免受局部區域的污染物傷害，而非用於應對全球氣候暖化。環保局認為，先前的法律理論已超出其法定職權。

齊爾丁稱「危害認定」為聖杯 環團怒斥危害家園

環保局長齊爾丁指出，這項2009年通過的政策常被視為聯邦監管過度的「聖杯」，過去15年來一直影響美國能源發展，現在正式走入歷史。然而，這項變動引發了環保團體的高度焦慮，環境防禦基金（EDF）總裁克魯普（Fred Krupp）警告，停止保護人民免受污染，只會導致更嚴重的風暴、洪水，並使保險費用飆升。

根據數據，運輸業與電力產業各佔美國溫室氣體排放量的四分之一。儘管川普政府宣稱此舉能為納稅人省下1.3兆美元，但前任拜登（Joe Biden）政府曾預估，維持嚴格排放標準能透過節省燃料與維修費，平均為每位車主省下6000美元。

煤炭業叫好、環團告上法院 法律大戰一觸即發

這項政策獲得了煤炭業者的熱烈慶賀，認為有助於防止老舊燃煤電廠退役，確保能源安全。然而，汽車產業的態度則相對保守，「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）雖坦言達成電動車轉型目標極具挑戰，但並未明確支持廢除行動，主因是擔憂監管不確定性帶來的風險。

目前，「天然資源保護委員會」（NRDC）與「地球正義」（Earthjustice）等組織已準備提起訴訟。法律專家警告，廢除「危害認定」可能重啟民事賠償訴訟的大門，未來這場氣候政策大戰，極有可能一路打到最高法院。