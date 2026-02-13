上士「線上賭博籌醫藥費」遭記2大過　提告吞敗原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

上士阿哲（化名）為了幫家人籌措醫藥費，利用手機上網賭博，因而遭軍方記2大過，但他覺得懲處過重，違反比例原則，所以決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官審理之後，認為阿哲是明知故犯，還知道要刪除下注紀錄以便規避軍方檢查，雖然他是為了家人才會這樣做，但管道違法，如不重懲，恐怕會影響單位風氣，最終判他敗訴。

▲阿哲利用手機上網賭博，雖然是為了幫助家人籌措醫藥費，但因管道違法，仍得接受處罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲在2023年12月至2024年2月間，利用手機連上賭博網站並投注獲利，軍方在2024年4月針對此事召開懲罰人事評議會，決議核予大過2次懲罰。阿哲不服，提出訴願遭駁回，於是決定向法院提出行政訴訟。

阿哲辯稱，他是聽說投資可保證獲利等話術，才會加入LINE群組，跟隨「老師」下注，事後才知道是詐騙，他的行為並非賭博；此外，他之所以想要投資獲利，是為了幫助家人籌措醫藥費，純屬一片孝心，他已深知悔改，原處分卻處罰2大過，明顯過重，違反比例原則。

但在評議會的紀錄中，阿哲曾坦言，不敢讓單位知道自己透過手機在賭博網站下注的事情，也知道這個行為是不對的，所以每次下注結束都會刪除紀錄。他還向委員表示，第一次調查時沒有承認，是抱持僥倖心態，之後才全盤承認，「我是沒想到會被發現，也沒想到後果這麼嚴重，我有認真反省。」

高雄高等行政法院法官表示，阿哲身為資深軍官，卻以身試法，知法犯法、明知故犯，確實有違軍人的本分，一開始甚至還抱持僥倖心態拒不承認，縱使他犯案的目的是為了解決家中經濟壓力，但管道已經違法，如不重懲，恐怕會導致其他同仁效法，影響單位風氣。

至於阿哲是否遭到詐騙，法官指出，是否下注及獲利後如何兌現賭資，都是由阿哲自行決定並親自操作，可見他仍具有基本的判斷能力，無法以「跟隨老師下注遭詐騙」為由免除違紀處罰，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。