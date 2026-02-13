平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

▲ 對美關稅談判歷程與成果表。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者陳家祥／台北報導

台美今正式簽署對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇、確保糧食安全與軍工韌性等6大目標，還額外取得2072項產品豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨、芒果等。根據計算，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標：一、爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；二、確保糧食安全與軍工韌性；三、守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；四、優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五、共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六、增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

行政院表示，我國對等關稅稅率從原先去年4月公布的「32%+MFN」（平均關稅35.78%），在歷經第一階段談判後，在去年8月先調降到「20%+MFN」（平均關稅23.78%）；之後歷經去年8月至今的第二階段談判，再調降至如今的「15%且不疊加」，另計算取得2072項產品豁免對等關稅後，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院計算，等於歷經兩階段談判，我國輸美平均關稅共減少了23.45個百分點。我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從原先24%降至15.5%。至於占輸美金額76%的項目，則屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，也已確定我方將適用232最惠關稅。

▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）





行政院表示，我國進一步爭取到共計2072項輸美產品（具實績974項）可豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10264項）的20%，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。



我國豁免對等關稅的2072項輸美產品，分別來自兩類，一類是美方依行政命令提供給全球（包含我國在內）的豁免對等清單（扣除232正在調查中的項目），未來有可能因美方政策變動而調整。第二類是美方提供談判後立場一致的貿易夥伴可進一步磋商的豁免清單。



行政院指出，分析2072項豁免對等關稅的產品，其中261項是農產品（具實績74項），輸美金額為3.74億美元，占我輸美農產品總額42%，包括我出口主力產品如蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等農產品，出口美國都不必加徵對等關稅，將有效鞏固台灣農產外銷地位。

另外，有1811項是工業產品（具實績900項），其輸美金額95.6億美元，占適用對等工業產品輸美金額36%，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件，以及藥品、肥料、金屬永磁鐵、輕油製品、印刷品（書籍、報章雜誌、期刊、繪本）等。

