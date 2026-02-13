　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

▲ 對美關稅談判歷程。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲ 對美關稅談判歷程與成果表。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者陳家祥／台北報導

台美今正式簽署對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇、確保糧食安全與軍工韌性等6大目標，還額外取得2072項產品豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨、芒果等。根據計算，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標：一、爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；二、確保糧食安全與軍工韌性；三、守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；四、優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五、共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六、增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

行政院表示，我國對等關稅稅率從原先去年4月公布的「32%+MFN」（平均關稅35.78%），在歷經第一階段談判後，在去年8月先調降到「20%+MFN」（平均關稅23.78%）；之後歷經去年8月至今的第二階段談判，再調降至如今的「15%且不疊加」，另計算取得2072項產品豁免對等關稅後，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院計算，等於歷經兩階段談判，我國輸美平均關稅共減少了23.45個百分點。我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從原先24%降至15.5%。至於占輸美金額76%的項目，則屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，也已確定我方將適用232最惠關稅。

▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

行政院表示，我國進一步爭取到共計2072項輸美產品（具實績974項）可豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10264項）的20%，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。

我國豁免對等關稅的2072項輸美產品，分別來自兩類，一類是美方依行政命令提供給全球（包含我國在內）的豁免對等清單（扣除232正在調查中的項目），未來有可能因美方政策變動而調整。第二類是美方提供談判後立場一致的貿易夥伴可進一步磋商的豁免清單。

行政院指出，分析2072項豁免對等關稅的產品，其中261項是農產品（具實績74項），輸美金額為3.74億美元，占我輸美農產品總額42%，包括我出口主力產品如蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等農產品，出口美國都不必加徵對等關稅，將有效鞏固台灣農產外銷地位。

另外，有1811項是工業產品（具實績900項），其輸美金額95.6億美元，占適用對等工業產品輸美金額36%，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件，以及藥品、肥料、金屬永磁鐵、輕油製品、印刷品（書籍、報章雜誌、期刊、繪本）等。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！林于凱宣布加入民眾黨　參選議員
開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業！　原
爭取美方同意先降稅　鄭麗君：美曾要求台灣國會通過後才生效
夜店公告「醉女上空勿傳！」被吐槽：不知道都知道了
美規車零關稅！　台灣本田多款新車有望登台
半導體設備大廠非法賣晶片給中芯　重罰80億天價
川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「諧音哏」讚頌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗君曝台美一度討論「原產地規則」　對台灣產業有非常大變數

快訊／震撼彈！時力高雄前議員林于凱加入民眾黨　投入議員選舉

爭取美方同意先降稅　鄭麗君曝：美曾要求台灣國會通過後才生效

台美關稅敲定！總經權威給「95分⬆」　示警立院政治拖延恐失時效

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

15％台美關稅簽署六大重點曝　民進黨籲朝野立委共同支持

貿易協定、台美投資MOU將送立院　卓榮泰籲請國會支持通過

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君0800在美國舉行記者會說明細節

卓榮泰喊出接受新核能　核四前廠長質疑：那是什麼？

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

鄭麗君曝台美一度討論「原產地規則」　對台灣產業有非常大變數

快訊／震撼彈！時力高雄前議員林于凱加入民眾黨　投入議員選舉

爭取美方同意先降稅　鄭麗君曝：美曾要求台灣國會通過後才生效

台美關稅敲定！總經權威給「95分⬆」　示警立院政治拖延恐失時效

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

15％台美關稅簽署六大重點曝　民進黨籲朝野立委共同支持

貿易協定、台美投資MOU將送立院　卓榮泰籲請國會支持通過

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君0800在美國舉行記者會說明細節

卓榮泰喊出接受新核能　核四前廠長質疑：那是什麼？

字母哥右小腿傷勢未癒確定缺席全明星賽　馬刺福克斯遞補入選

字節跳動「豆包」登春晚　發現金紅包再送10萬份AI大模型科技產品

鄭麗君曝台美一度討論「原產地規則」　對台灣產業有非常大變數

基改食品管理規定不變　衛福部：邊境發現摻雜會立即通報

最新陸劇社畜穿越古代「用Excel管後宮」　王楚然合體男神甜度爆表

81%新案銷售率不到1成　專家證：3都預售行情「虛胖」

快訊／震撼彈！時力高雄前議員林于凱加入民眾黨　投入議員選舉

開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業　原因曝光

美牛「絞肉、部分內臟」將開放　衛福部：頭骨等敏感項目仍禁止

達比修動向未明！教士GM鬆口：WBC後再談約　支持任日本隊顧問

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

政治熱門新聞

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

立院大亂鬥10藍綠委被訴　韓國瑜說話了

行政院幫警察加薪！　近6萬人受惠、月增2328元到3880元

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

更多

最夯影音

更多
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面