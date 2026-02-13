　
堅持戴頭盔紀念戰亡英雄！烏選手遭取消冬奧資格　澤倫斯基力挺

▲▼烏克蘭空架雪車（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych）日前因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。（圖／路透）

▲赫拉斯凱維奇因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會判定違規並禁止出賽。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭空架雪車（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych）日前因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開發聲力挺，痛批選手是在展現榮譽，且此舉「並未違反任何規則」。

堅持戴紀念頭盔遭禁賽　烏選手：這是尊嚴的代價

綜合外電報導，烏克蘭選手赫拉斯凱維奇原定於12日參加米蘭冬奧（Milan Cortina Games）賽事，但他所準備的頭盔上印有在俄烏戰爭中不幸喪生的烏克蘭運動員圖像，被國際奧委會判定不符合規範，導致他無法在當天的比賽中起跑。

對此，赫拉斯凱維奇在禁賽後於X上發文直言，「這就是我們尊嚴的代價。」隨後他也獲得了總統頒發的「自由勳章」（Order of Freedom），表彰他堅守立場的精神。

澤倫斯基痛批IOC　強調已有660名教練運動員喪生

針對此爭議，澤倫斯基在X上公開發文感謝赫拉斯凱維奇。他形容，這頂頭盔是關於「榮譽與追思」，更是提醒全世界俄羅斯侵略的真面目，以及爭取獨立所付出的代價。

澤倫斯基強調，「在這件事上，並沒有違反任何規則。」並指出自全面入侵以來，已有660名烏克蘭運動員和教練死於俄羅斯之手。

然而，國際奧委會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）解釋，雖然各方並未反對頭盔背後強大的紀念意義，但奧委會必須維護「比賽場地」（Field of play）的中立性。奧委會曾提議讓選手改戴黑色臂章，並在完賽後再展示頭盔，但顯然未被選手接受。

烏體育部長遺憾不公　外交部：這是奧委會的恥辱

烏克蘭體育部長畢德尼（Matvii Bidnyi）向《路透社》表示，雖然這是一個不公正的決定，但烏克蘭代表團並沒有退賽計畫。他感嘆，在國內連體育館供電都困難的情況下，烏克蘭仍集結了46名選手參賽，這非常有價值，「但這個決定確實令人沮喪。」

烏克蘭外交部長希比哈（Andrii Sybiha）更重話砲轟，認為國際奧委會此舉是禁掉自家的名譽，「後代子孫將會記住這一刻是奧委會的恥辱」。赫拉斯凱維奇的父親兼教練米哈伊洛（Mykhailo Heraskevych）也痛心表示，國際奧委會此舉徹底摧毀了他們的夢想。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／震撼彈！林于凱宣布加入民眾黨　參選議員
開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業！　原
爭取美方同意先降稅　鄭麗君：美曾要求台灣國會通過後才生效
夜店公告「醉女上空勿傳！」被吐槽：不知道都知道了
美規車零關稅！　台灣本田多款新車有望登台
半導體設備大廠非法賣晶片給中芯　重罰80億天價
川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「諧音哏」讚頌
網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

