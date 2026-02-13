台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

▲「台美對等貿易協定」簽署，教育部重申，營養午餐仍使用國產肉品。（圖／記者許敏溶攝）



記者許敏溶／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，同時也開放美牛絞肉、內臟。教育部今（13日）表示，學校營養午餐一律使用國產在地肉品的規定並未改變，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，在台北時間2月13日完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在牛豬敏感品項，則開放美國牛肉絞肉及部分內臟（如心、肝、腎），但針對頭骨、腦、眼睛、脊髓、肺臟、子宮等國人較敏感項目，堅持維持禁令，不予進口。

對此，教育部強調，109年8月28日已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉的生鮮食材，並訂定「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」明定肉類一律使用國產在地之產品，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。故學校午餐一律使用國產在地肉品規定，並未改變。