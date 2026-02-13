　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲「台美對等貿易協定」簽署，教育部重申，營養午餐仍使用國產肉品。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，同時也開放美牛絞肉、內臟。教育部今（13日）表示，學校營養午餐一律使用國產在地肉品的規定並未改變，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，在台北時間2月13日完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在牛豬敏感品項，則開放美國牛肉絞肉及部分內臟（如心、肝、腎），但針對頭骨、腦、眼睛、脊髓、肺臟、子宮等國人較敏感項目，堅持維持禁令，不予進口。

對此，教育部強調，109年8月28日已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉的生鮮食材，並訂定「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」明定肉類一律使用國產在地之產品，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。故學校午餐一律使用國產在地肉品規定，並未改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量
快訊／「台灣BMW多款休旅」售價將調整

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。涉嫌在校園中持刀割頸、殺害楊姓少年的郭姓少年(乾哥)、以及教唆的林姓少女(乾妹)分別獲判12年及11年有期徒刑，且依《少年事件處理法》，郭少服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。死者家屬楊爸爸今現身召開記者會，痛批當兒子在擔架上急救時，郭少竟還拍照發限動，並寫下「最美的風景」，行徑冷血到令人髮指，而法院卻未採信、也未查IP證實發文者是誰，「對這二名加害者真好，我問二審法官們，你們到底在保護誰？」

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

侯家軍開枝散葉！　陳柏翰、彭康傑正式投入國民黨新北市議員初選

侯家軍開枝散葉！　陳柏翰、彭康傑正式投入國民黨新北市議員初選

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

新北走春路線懶人包　廟宇、健行都有

新北走春路線懶人包　廟宇、健行都有

關鍵字：

割頸案新北楊父少事法

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面