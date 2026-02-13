示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

台灣談判團隊在美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率。對此，媒體人樊啓明指出，清單包括美牛絞肉與內臟解禁、美規小客車零關稅、數千項工業品門戶大開，付出這鉅額「保護費」代價並不低，「食安防線被突破」、「產業防線被撤守」，執政黨該做的是修補食安漏洞與產業衝擊，高層臉書大內宣是最不重要的。

樊啓明表示，台美已經正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確定了「關稅15%不疊加」，只是不透明的代價清單也曝光，包括美牛絞肉與內臟解禁、美規小客車零關稅、數千項工業品門戶大開，付出這鉅額「保護費」的代價並不低！

樊啓明指出，「食安防線被突破 」，「絞肉」與「內臟（心肝腎）」放行，台灣人愛吃內臟的飲食習慣，加上絞肉極難溯源的特性，讓萊劑風險直接端上餐桌。

樊啓明指出，「產業防線被撤守 」，美規小客車車與工業產品零關稅，雖看似嘉惠消費者，實則是拿本土組裝廠與供應鏈的生存去獻祭，基層勞工的飯碗誰來顧？

樊啓明強調，別把止痛藥當補藥，這是一張用台灣本土工業、農業與食安換來的「防禦性保單」，簽字之後，執政黨該做的正事是要憂心修補食安漏洞與產業衝擊，高層急po臉書大內宣是最不重要的事。