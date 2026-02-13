15％台美關稅簽署六大重點曝　民進黨籲朝野立委共同支持

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立台灣在美國對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，民進黨也列舉6重點，包含：超過2072項輸美產品豁免對等關稅、27項台灣有生產的主要農產品（如稻米、雞肉等）美國進口不降稅、開放美國牛肉絞肉及部分內臟進口，但不開放脊髓等部位、全面履行國際智財權公約並加強執法、共同建立可信賴具韌性的供應鏈、確立台美高科技戰略夥伴關係。民進黨也呼籲，結果得來不易，盼不分政黨的立委共同支持。

行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率經濟部、農業部、衛福部等談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

對於談判結果，民進黨整理六項重點，第一、提升台灣產業競爭力：確立對等關稅15%且不疊加、享有232關稅最優惠待遇，還爭取到我國2,072項輸美產品豁免對等關稅。

第二、確保糧食安全：27項台灣有生產的主要農產品（如稻米、雞肉、牡蠣、蛤、大蒜），美國進口不降稅。仰賴進口的農產品（如小麥、蘋果、櫻桃、龍蝦），美國進口降稅後，將降低成本，讓消費者有多元的選擇。

第三、守護國人健康：在以科學證據、國際標準為基礎下，開放美國牛肉絞肉及部分內臟進口，但沒開放脊髓等部位，牛肉、豬肉的原產地標示不變，校園午餐優先採購國產肉不變，食安管理機制也不變。

第四、提高台美經商便利與透明環境：全面履行國際智財權公約並加強執法，保護台灣發明人及創作者的權益。接軌國際勞動規範、環保標準，也會便利貨物快速通關，降低業者通關成本。

第五、台美合作守護經濟安全：將共同建立可信賴、具韌性的供應鏈，保護關鍵技術不外流到有疑慮的國家，並加強打擊違規轉運洗產地，擦亮MIT招牌。

第六、確立台美高科技戰略夥伴關係：根據「台灣模式」，將結合台灣的製造能力優勢，與美國的創新研發、人才、市場等優勢，鼓勵雙向投資、採購，一起鞏固台美雙方在全球高科技的領導地位。

民進黨指出，這份得來不易的談判成果，有助於台灣經濟持續發展、產業走向世界。台灣加美國，還能確保民主陣營的科技領先。後續將依照《條約締結法》函請立法院審議，呼籲不分政黨的立委共同支持！