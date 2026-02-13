貿易協定、台美投資MOU將送立院　卓榮泰籲請國會支持通過

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率。行政院長卓榮泰在臉書表示，此次談判爭取到2072項 輸美產品豁免對等關稅，接下來行政部門將展開清楚說明，讓國會、產業及社會各界充分了解。行政院也將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定、台美投資MOU函請立法院審議，籲請國會支持通過，朝野共同為台美經貿戰略夥伴關係開創新局。

行政院長卓榮泰在臉書表示，台美雙方已正式簽署完成《台美對等貿易協定》，確立對等關稅 15% 不疊加、獲232關稅最優惠待遇，並爭取到2072項 輸美產品豁免對等關稅。

卓榮泰說，感謝鄭麗君副院長及楊珍妮政委領軍談判團隊，歷經10個月的磋商談判，戮力完成國人交付之使命，達成六大目標：爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；確保糧食安全與軍工韌性；守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

卓榮泰指出，接下來，行政部門將展開清楚說明，讓國會、產業及社會各界充分了解，這次協定形成的「台灣+美國，供應鏈新布局」。政府也會落實關於農工產業的各項支持政策，協助產業擴大爭取海外市場訂單的計畫與措施，「轉守為攻」。

卓榮泰表示，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU。籲請國會支持通過，朝野共同為台美經貿戰略夥伴關係開創新局。