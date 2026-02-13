　
國際

飛鼠裝滑翔失事！　法37歲跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

記者張方瑀／綜合報導

法國阿爾卑斯山脈日前發生一起驚悚的極限運動意外，兩屆「飛鼠裝滑翔」（Wingsuit）自由飛世界冠軍沃爾尼克，在白朗峰（Mont Blanc）山群進行高空跳傘時，疑似因降落傘故障未能開啟，導致他從高空直接重摔地面，當場傷重身亡，享年37歲。

挑戰極限發生意外　世界冠軍「降落傘未開」墜地亡

綜合外媒報導，這起悲劇發生在當地時間7日。現年37歲的沃爾尼克（Pierre Wolnik）當時搭乘直升機前往白朗峰山群上空，身穿飛鼠裝躍下，準備進行一場高難度的自由落體挑戰。

▲法國兩屆「飛鼠裝滑翔」（Wingsuit）自由飛世界冠軍沃爾尼克（Pierre Wolnik）。（圖／翻攝自IG）

▲法國兩屆「飛鼠裝滑翔」（Wingsuit）自由飛世界冠軍沃爾尼克（Pierre Wolnik）。（圖／翻攝自IG）

目擊報告指出，沃爾尼克在空中自由下墜數秒後，原本應在接近地面時展開降落傘，卻因不明原因未能順利打開，導致他最終以極高速度墜向山區。救援人員隨後在夏慕尼山谷（Chamonix valley）的波松村（Les Bossons）尋獲他的遺體，並由醫護人員在現場宣告死亡。

極限運動界巨星殞落　原定代表法國出征2026世錦賽

沃爾尼克是極限運動界的傳奇人物，曾於2022年與2024年兩度蟬聯自由飛行（Freefly）世界冠軍。他不但是法國國家代表隊的核心成員，原定於今年夏天代表國家參加「2026世界航空運動聯合錦標賽」（2026 FAI World Championships），更是翼裝跳傘界的精神領袖。

「在那高處一切才有意義」　跳傘界悲痛悼念隊友

消息傳出後，法國跳傘聯盟主席吉約（Yves-Marie Guillaud）悲痛地在臉書發文悼念，「整個運動跳傘界都在悼念這位才華洋溢、笑容溫暖的年輕人。」他表示，沃爾尼克卓越的跳傘身影將永遠留在所有跳傘者心中。

法國跳傘聯盟（FFP）也在官方聲明中向這位「天賦與品格兼具」的運動員致敬，形容他是不折不扣的傑出隊友。沃爾尼克曾在去年的貼文中寫道，「翱翔高空，感受自由。因為在那高處，一切才有了意義」這段話如今成了他對這項運動最後的告白。

目前法國相關單位已對這起致命的墜落事故展開正式調查，以釐清降落傘未能開啟的具體原因。

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／震撼彈！林于凱宣布加入民眾黨　參選議員
開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業！　原
爭取美方同意先降稅　鄭麗君：美曾要求台灣國會通過後才生效
夜店公告「醉女上空勿傳！」被吐槽：不知道都知道了
美規車零關稅！　台灣本田多款新車有望登台
半導體設備大廠非法賣晶片給中芯　重罰80億天價
川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「諧音哏」讚頌
網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

飛鼠裝滑翔失事！　法37歲跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

飛鼠裝白朗峰降落傘極限運動法國

