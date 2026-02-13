上海地鐵工程坍塌！　「巨大天坑」吞沒工寮人群奔逃

記者柯沛辰／綜合報導

上海12日中午傳出嚴重坍塌，地點是上海地鐵嘉閔線七莘路站施工區域，當時位於七莘路和黎安路口的地基突然塌陷，出現一個「巨大天坑」，地面物品和貨櫃房都落入其中，嚇得周圍人群四散。

居民稱房子震動 工寮貨櫃屋被天坑吞沒

綜合陸媒報導，七莘路附近居民從高樓目擊坍塌瞬間，並用手機錄下全程PO網，還一度憂心直呼「我怎麼感覺我們這個樓在震動...」。影片中可見，一旁以簡易貨櫃屋搭建的工寮被「天坑」吞沒，許多施工人員眼見情況不對勁，倉皇逃離現場。

事發後，官方封鎖周邊多條道路，集結大量工人搶修，並調集大量混凝土與砂漿，對塌陷區域進行澆灌。

▼網友和居民憂心附近建物受影響。（圖／翻攝自微博）

此前曾局部滲漏 上海申鐵：已啟動應急、現場無傷亡

事實上，該路口此前就已經發生局部滲漏，但12日又再次坍塌。對此，負責投資建設的國企「上海申鐵」回應，七莘路站至莘建路站區間右線接收端施工時，11日上午發生局部滲漏現象，因此立即啟動應急預案，正在對滲漏點進行處置，「現場無人員傷亡」。

同日，上海市公安局交管總隊也發布通告，稱施工建設中的嘉閔線七莘路站至莘建路站區間發生局部滲漏現象，為配合搶險，已對七莘路和黎安路部分路段採取封閉措施，禁止機動車、非機動車和行人通行。

▲官方封路進行搶修。（圖／翻攝自微博，下同）

嘉閔線全長約44公里 投資逾371億人民幣

上海地鐵嘉閔線，是一條在建的市域快線，為南北走向，全長約44公里，是上海第二條建設的市域鐵路。起於城北路站，終至銀都路站，途經嘉定區、閔行區，全線共設15座車站，列車最高運行時速160公里，採用8節編組市區C型列車（CRH6F）。該計畫投資371.01億元人民幣（新台幣1690億元），預計工期約6年。