國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美貿易協議定案！　台灣取消「99%關稅壁壘」細節一次看

▲▼台美貿易協議定案！　台灣取消「99%關稅壁壘」細節一次看。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲台灣取消99%關稅壁壘細節一次看。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

記者張方瑀／綜合報導

台美貿易談判正式定案！美國貿易代表署（USTR）於12日宣布，川普政府已與台灣達成最終貿易協議。為了交換美國將台灣進口商品的關稅稅率定為15%，台灣方面祭出重大讓步，承諾將取消或降低99%的關稅壁壘，全面對美國貨品敞開大門。

告別關稅威脅　台灣商品享有日、韓同級待遇

根據最終協議台灣出口至美國的商品關稅將正式鎖定在15%，或是適用美國政府的「最惠國待遇」（Most Favored Nation）稅率。

此項進展具備高度戰略意義，因為川普政府最初曾計畫對台徵收高達20%的對等關稅，甚至一度傳出上看32％；如今稅率降至15%，不僅保護了台灣實力強勁的半導體產業，也讓台貨能與南韓、日本等亞太競爭對手在美享有同等的稅率條件。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，這項協議將為美國的農民、牧場主、漁民、勞工及製造商創造更多出口機會，「這份協議建立在美台長期經貿關係的基礎上，並將顯著提升我們供應鏈的韌性，尤其是在高科技產業領域。」

台灣承諾5年大採購　納入能源、飛機與電網設備

為了緩解2025年前11個月高達1270億美元的美台貿易逆差，台灣方面給出了極具誠意的採購清單。文件顯示，台灣承諾在2025年至2029年期間，大幅增加採購美國商品，總額包含：

444 億美元：液化天然氣（LNG）及原油。

152 億美元：民用飛機與發動機。

252 億美元：電網設備、發電機、船舶及煉鋼設備。

此外，台灣將立即取消對美國農產品（如牛肉、乳製品、玉米等）原本高達26%的關稅。這意味著未來台灣市場將開放99%的關稅壁壘，實現極高程度的自由貿易。

護國神山領軍　千億資金助美「製造回流」

除了採購，大規模的產業投資更是此協議的核心。台灣計畫在美國電腦晶片、人工智慧（AI）及能源產業投資共2500億美元。其中，半導體龍頭台積電（TSMC）扮演關鍵角色，已承諾投入1650億美元，不僅要在美興建晶圓廠，還會設立大型研發中心，支撐輝達（Nvidia）與超微（AMD）等美商的AI雄心。

為了協助中小企業赴美，台灣政府也加碼提供最高2500億美元的信用保證。美國商務部對此大讚，這是一項「歷史性貿易協議」，將帶動美國半導體產業大規模回流，並在美打造數個「世界級」工業園區。

葛里爾親簽、鄭麗君出席　深化美台經貿關係

簽署儀式在美國在台協會（AIT）與駐美代表處（TECRO）的架構下舉行。美方由貿易代表葛里爾出席，台灣方面則由行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮親自與會。

雖然北京方面始終主張台灣為其領土，並禁止外交盟友與台北建立正式關係，但此協議選在川普 4 月訪中前夕落實，釋放出強烈的經貿訊號。

作為交換條件，美方也承諾，未來若針對晶片進口進行「232條款」（Section 232）調查，將給予台灣優惠待遇。

02/10 全台詐欺最新數據

台美關稅關稅半導體台積電川普北美要聞

