LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君0800在美國舉行記者會說明細節

政治中心／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，敲定對等關稅15%且不疊加，以及232關稅享最優待遇，同時爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅；同時，爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅。對此，行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表俞大㵢等談判團隊，將於台灣時間早上8時，於駐美代表處舉行記者會，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率經濟部、農業部、衛福部等談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

對於本次談判最終拍板，目前還正在美國的鄭麗君、楊珍妮、俞大㵢、經濟部何晉滄次長、農業部杜文珍次長、以及衛福部食藥署姜至剛署長，將於早上8時整，在駐美國代表處舉行記者會。

▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

