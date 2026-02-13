美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

▲台美關稅談定，美製小客車0關稅，且取消美規車進口上限。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率。國人關心的美製車部分，取消進口上限，且小客車確定降至零關稅。台美經貿工作小組指出，未來美規輛進口須附上原廠提供之符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的文件，並且向我國交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、污染、噪音等3張合格證明文件，才能上市銷售。

根據協議，在工業產品部分，降至零關稅共計4885項，具實績品項為3065項，進口值64.4億美元。國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。

台美經貿工作小組指出，針對符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消美規車進口數量限制，但我國仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益。

未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準之文件，向我國交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、污染、噪音等3張合格證明文件，經我國審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。

另外，我方也將建立美規車後市場稽核監督管理體系，針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效六個月內完成。

其他對美降稅工業產品中，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如：觸媒、染顏料等化學原料，以及機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本，驅動下游產業升級與出口擴張；也包括與我國國產品有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。



另外，此次協定也談妥，將加速及簡化醫材與藥品審查程序，提升醫療可近性。針對美國製造且已取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可的醫材藥品，我方將採認作為符合台灣審查上市許可之充分證據，加速審查程序，提升國人醫療的可近性。另已建立自費醫材核價單一平台，簡化程序，無須22縣市逐一審查。