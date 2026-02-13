卓榮泰喊出接受新核能　核四前廠長質疑：那是什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，提到未來將全面接受全世界先進的新式核能技術。核四廠前廠長王伯輝昨日（12日）表示，無法理解什麼是新舊核能，「科學有新舊之分嗎？」而且台灣明明擁有世界一流的核電技術及工作、安全文化，無奈國家不知道珍惜。

▲圖為核四廠。（資料照／台電提供）

行政院長卓榮泰10日在工研院先進半導體研發基地動土典禮上，提到國力就是電力，未來將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。此話一出，立刻掀起各界正反意見議論。

核四廠前廠長王伯輝12日在臉書發表個人看法，他直言無法理解什麼是新舊核能，「科學有新舊之分嗎？」日本k-6上個月重啟卻出現控制棒警示燈異常，東電檢查了200多根控制棒的警示系統終於找到問題，確認是控制盤內的新型「變頻器（Inverter）」檢測設定太靈敏，才會將正常的馬達啟動電流誤判為異常雜訊。

王伯輝表示，台灣的核四廠和日本k-6都是使用最新的進步型反應器，日本遇到的問題，台灣工程師早在做測試時就發現了，後來也順利解決，台灣工程師擁有世界一流的核電技術及工作、安全文化，無奈國家不知道珍惜，「盼望我們的政府勇敢面對，珍惜這個被你們浪費的人力資源！」