政治 政治焦點

卓榮泰喊出接受新核能　核四前廠長質疑：那是什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，提到未來將全面接受全世界先進的新式核能技術。核四廠前廠長王伯輝昨日（12日）表示，無法理解什麼是新舊核能，「科學有新舊之分嗎？」而且台灣明明擁有世界一流的核電技術及工作、安全文化，無奈國家不知道珍惜。

▲▼台電核四廠。（圖／台電提供）

▲圖為核四廠。（資料照／台電提供）

行政院長卓榮泰10日在工研院先進半導體研發基地動土典禮上，提到國力就是電力，未來將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。此話一出，立刻掀起各界正反意見議論。

核四廠前廠長王伯輝12日在臉書發表個人看法，他直言無法理解什麼是新舊核能，「科學有新舊之分嗎？」日本k-6上個月重啟卻出現控制棒警示燈異常，東電檢查了200多根控制棒的警示系統終於找到問題，確認是控制盤內的新型「變頻器（Inverter）」檢測設定太靈敏，才會將正常的馬達啟動電流誤判為異常雜訊。

王伯輝表示，台灣的核四廠和日本k-6都是使用最新的進步型反應器，日本遇到的問題，台灣工程師早在做測試時就發現了，後來也順利解決，台灣工程師擁有世界一流的核電技術及工作、安全文化，無奈國家不知道珍惜，「盼望我們的政府勇敢面對，珍惜這個被你們浪費的人力資源！」

新核能vs舊核能！ 據媒體報導，卓院長說：政府支持新核能！ 那位核能界的先生，可以告訴我什麼是 新核能！ 舊核能又是什麼？ 科學有新舊之分嗎？ 我真的不了解！ 順便介紹一個核電的知識，一月末旬 日本k-6重啓，發現，控制棒的警示燈...

王伯輝發佈於 2026年2月11日 星期三

02/10 全台詐欺最新數據

卓榮泰喊出接受新核能　核四前廠長質疑：那是什麼？

讓核廢有去處　經濟部草擬「高階核廢選址草案」

讓核廢有去處　經濟部草擬「高階核廢選址草案」

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，並表示將「全面接觸全世界先進的新式核能技術」。對此，行政院表示，會在核安有保障、核廢有去處、社會有共識三個原則下，進行審慎評估。而針對核廢的去處，經濟部透露，目前正草擬「高階核廢料選址條例」，但涉及地質條件界定、公民溝通程序等，待法制完備後再進行後續討論。

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

卓榮泰核能核四

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

