網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

▲網路盛傳香蕉牛奶、酪梨牛奶2款飲料「喝起來像精液」，泌尿科醫師特地拍片實測。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

網路流傳香蕉牛奶、酪梨牛奶2款飲料「喝起來像精液」。為此，泌尿科醫師顧芳瑜特別拍影片實測，最後根據和女性探討的經驗，宣布兩者之中由「香蕉牛奶」奪冠，讓大批網友崩潰直呼「要我以後怎麼面對！」值得一提的是，過去營養師高敏敏也曾揭露，食物對精液氣味的影響其實非常大。

高中女老師曾回答「澀澀鹹鹹」 成為實測標準

顧芳瑜近日在Threads上貼出影片，特別買來香蕉牛奶、酪梨牛奶，從中可見酪梨牛奶較稠、香蕉牛奶顏色較白，可是他喝到一半，才猛然抬頭驚呼：「我根本沒吃過精液啊！」

不過，顧芳瑜回憶，他高中時和理化女老師聊天，曾聊到「精液吃起來是什麼味道」，對方回答口感「有一點澀澀鹹鹹的」，所以他決定以這個標準來實測2款飲料。

顧芳瑜進一步品嚐後認為，酪梨牛奶雖然比較稠，但喝起來比較滑順，比較沒有澀澀鹹鹹的口感，反倒是香蕉牛奶尾韻有一點相似，比較接近精液。

網友爆笑「女老師遭出賣」 營養師認證飲食影響味道

許多網友看完紛紛表示，「大吃一精」、「沒辦法面對香蕉牛奶了」、「可以買香蕉牛奶口味乳清，泡淡一點就會有那種噁心的味道」、「酪梨牛奶 是味道，那個青味...像精液味道，香蕉牛奶不像」、「老師慘遭出賣」、「理化老師即刻決定退休」。

事實上，營養師高敏敏過去也曾在臉書發文表示，食物的氣味分子、營養素會通過消化道吸收，跑到儲精囊、前列腺，所以吃鳳梨會讓精液變甜；愛喝咖啡就會有「咖味」；愛吃肉、蛋白質攝取過多，味道就會變成「濃稠的氨水」；還有蘆筍，分解後會產生含硫化合物，讓精液和尿液味道變成「臭蛋」。