政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，總統賴清德表示，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇，「這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻」。他說，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅，如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

賴清德指出，台灣身為美國第六大貿易逆差國，這場談判從一開始就備受重視。由行政院鄭麗君副院長所率領的談判團隊，在層層挑戰中，堅守「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則，扛住外界難以想像的壓力，在驚濤駭浪中，替台灣拚出一條最寬廣的道路。

賴清德強調，透過台美貿易談判，達成六大目標，為台灣產業及整體經濟爭取到重大利益，包括：提升我國產業國際競爭力、確保糧食安全與工業韌性、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立可信賴的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係。

賴清德說，這一次除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅，如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

賴清德指出，從大家熟悉的蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料（樹薯粉）、咖啡，到鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果等，這些代表台灣的產品，未來銷往美國都更具價格競爭力。他表示，台灣不只要把台灣的好味道賣出去，更要讓台灣的品牌真正走入國際市場。

賴清德表示，在爭取出口優勢的同時，政府仍堅守糧食安全與軍工韌性，成功爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅，守住台灣的農業與關鍵產業。

賴清德認為，這一次的談判成果證明，面對同樣的全球市場開放，台灣已經爭取到比其他國家更多的優勢，為台灣產業打通任督二脈。他說，在關稅上，我們爭取到對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，還有多項豁免；我們也對齊國際標準，不僅讓產業無縫接軌全球供應鏈，更以嚴謹的國際規範，守護國人的健康與權益。

賴清德強調，台灣對自己有信心，因為台灣的產業有實力、人民更是有競爭力。台美「對等貿易協定」將促進雙方互利、互惠、互補的經貿體系，讓台灣有餘裕布局全球，走向更強大、更繁榮的未來。

