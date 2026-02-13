美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

▲美牛將降至0關稅。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊在美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率。針對國人關心的市場開放部分，有1482項農產品降至零關稅，當中包含美國牛肉等，敏感品項仍未放行，僅開放絞肉及心、肝、腎等內臟，且其他敏感品項仍維持禁令。工業產品部分，包含小客車在內，共4885項降至零關稅。

台美經貿工作小組指出，本次談判中，對美降為零關稅的進口額約83.9億美元，占我整體自美進口值21.6%，其中多數產品是我國國內自給率偏低、或無生產、長期仰賴進口，或是美國產品與我國產品有市場區隔與互補，降稅對消費市場有利。

台美經貿工作小組強調，關於台美貿易協定對美國降稅部分，依《關稅法》第100條規定，只對美國進口產品調整關稅，不會因此就需要開放給其他國家。



對美農產品部分，降至零關稅共計1482項，但是具實績品項為393項，進口值19.6億美元。對美降稅（包含降為零及部分降稅）的進口農產品中，有85.7%的產品為我國高度仰賴進口、國內自給率偏低或無生產的項目，從自給率來看，例如小麥（自給率為0.2%）、龍蝦（1%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、堅果（0%）等，降稅後將降低加工成本，擴大消費者多元選擇。

針對美牛進口部分，台美工作小組說明，此次敏感品項仍維持禁令。為維護國民健康，我方仍堅持「四大不變」，包括禁頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等進口。

原產地標示不變，包裝及散裝食品、飲食場所皆需標示肉品原產地；校園採購國產不變：校園午餐維持可優先採購使用國產肉；食安管理機制不變，源頭、邊境及後市場管理機制不變，持續落實每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗等機制。



此外，牛豬產品萊克多巴胺安全容許量（MRL）對齊國際標準，會繼續維持牛豬產品在飲食場所標示原產地不變、邊境及後市場抽驗機制也不變。

另外，有部分降稅農產品為我國國內需求量大、國產品市占比率高，未來美國產品主要是與其他進口國替代競爭，例如：液態乳（國產品市占率88.6%，美國產品與紐西蘭產品競爭）、花生（國產品市占率約75%，美國產品與印度、阿根廷產品競爭）及水產品（美國狹鱈切片進口主要將替代挪威與智利的鮭魚切片、格陵蘭與冰島的大比目魚切片，以及紐西蘭與法國的鱈魚切片）等。我國遠洋漁業主要品項為魷魚、秋刀魚、鮪魚等，和美國遠洋漁業有互補。



工業產品部分，降至零關稅共計4885項，具實績品項為3065項，進口值64.4億美元。國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。

其他對美降稅工業產品中，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如：觸媒、染顏料等化學原料，以及機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本，驅動下游產業升級與出口擴張；也包括與我國國產品有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。