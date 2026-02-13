　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權引發爭議。金曲歌后陳珊妮日前在臉書轉發相關貼文，曾任林義雄秘書的監委田秋堇，在一次訪問中提到當時的情況，雙胞胎離世時嘴裡還含著未化的糖，她直言「歷史不是遠方的科幻教科書，歷史是每一個曾經存在的生命。」

▲▼0302 陳珊妮、邰智源「下班去吃飯」記者會-陳珊妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳珊妮在臉書轉發關於田秋堇訪談的文章。（資料照／記者黃克翔攝）

曾任林義雄秘書的監委田秋堇，日前在節目「我想問的是」中回顧林宅血案，她提到，多年後她仍不斷自問，當時是否有機會找到一息尚存的雙胞胎，孩子們遭到殘忍手法攻擊，甚至遭放任失血而亡，「死時嘴裡還含著未化的糖」。

金曲歌后陳珊妮在臉書轉發關於田秋堇的訪談貼文，並寫下25字心聲，「歷史不是遠方的科幻教科書，歷史是每一個曾經存在的生命。」其他網友也紛紛留言表示，「歷史不能被遺忘」、「看一次哭一次」、「謝謝妳發聲」。

「當她說到林媽媽不斷呼喊奐均,兇手慌了,先反手把奐均關在門後,再亂刀砍阿媽,最後割了她的喉,讓她不能出聲。當她說到後來許多年,她不斷自問那天她是否有機會找到一息尚存的雙胞胎,而她們是被一刀刺穿後背直穿內臟再往下拉,放任她們失血而死,死時嘴裡還含著未化的糖。」 歷史不是遠方的科幻教科書 歷史是每一個曾經存在的生命。

SandeeChan．陳珊妮 公主粉絲團發佈於 2026年2月11日 星期三
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

第1個進林宅血案現場！田秋堇淚問《世紀血案》

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波，曾任林義雄秘書的監委田秋堇上節目還原當年目睹經歷過的完整過程，並對電影方不滿說：「所以你到底是看到什麼資料？你到底是怎麼寫這個劇本？請不要扭曲我們！」

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

