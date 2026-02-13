田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權引發爭議。金曲歌后陳珊妮日前在臉書轉發相關貼文，曾任林義雄秘書的監委田秋堇，在一次訪問中提到當時的情況，雙胞胎離世時嘴裡還含著未化的糖，她直言「歷史不是遠方的科幻教科書，歷史是每一個曾經存在的生命。」

▲陳珊妮在臉書轉發關於田秋堇訪談的文章。（資料照／記者黃克翔攝）

曾任林義雄秘書的監委田秋堇，日前在節目「我想問的是」中回顧林宅血案，她提到，多年後她仍不斷自問，當時是否有機會找到一息尚存的雙胞胎，孩子們遭到殘忍手法攻擊，甚至遭放任失血而亡，「死時嘴裡還含著未化的糖」。

金曲歌后陳珊妮在臉書轉發關於田秋堇的訪談貼文，並寫下25字心聲，「歷史不是遠方的科幻教科書，歷史是每一個曾經存在的生命。」其他網友也紛紛留言表示，「歷史不能被遺忘」、「看一次哭一次」、「謝謝妳發聲」。