台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

▲台美關稅談判結果今正式出爐。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊在美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。台美經貿工作小組表示，在美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方談判，包括稻米及米製品、雞肉等27項不調降關稅；美豬關稅雖在3年後調降至一半，但評估國產豬肉市占率88.4%，預期美豬將與加拿大、丹麥等國製品競爭。

台美經貿工作小組表示，在美方要求我國全面開放市場下，談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方磋商談判，確保27項主要農產品不降稅，包括「稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆」等攸關糧食安全的項目不調降進口關稅、維持原稅率，同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。

其中，經貿工作小組指出，稻米為我國主要糧食作物，生產農戶數最多；我國基於確保國家糧食安全、維護稻農權益及保障稻米產業鏈與美方磋商談判，爭取排除降稅。

另外，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半（第3年調整至稅率6.3%—10%），31項農產品調降至特定稅率（包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等）。其中，豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，因此預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。



在進口工業產品部分，我方以維護「軍工韌性」為原則與美方磋商談判，確保中小貨車、數控臥式車床、機械零件（滾珠軸承、密合墊）、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜、控╱配電器具等20項攸關我國機電維護能力的品項僅降至特定稅率。另保健食品部分，調降稅率至10%，以嘉惠消費者多元選擇。