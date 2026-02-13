　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率經濟部、農業部、衛福部等談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

繼台美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，並與美國商務部簽署台美投資MOU後，本日我方與美國貿易代表署完成「對等貿易協定」的簽署，內容包括「關稅、非關稅障礙、數位貿易、經濟安全、商業機會」等章節。兩份文件簽署後，正式確立我國對等關稅及232關稅相關優惠待遇。接下來行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，同時併送台美投資MOU，籲請國會支持通過。

另外，在對美採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，規劃自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。

行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括：

（1）爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力。
（2）確保糧食安全與軍工韌性。
（3）守護國人健康，以科學證據對齊國際規範。
（4）優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境。
（5）共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈。
（6）增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

經貿辦指出，依照智庫經濟模型推估，我方與美方完成關稅談判後，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。農業部門評估，對等關稅從最早的「32%+MFN」降為「15%且不疊加」，加計2024年占輸美農產品總金額的42%豁免對等關稅，估計將可減少關稅成本2.19億美元的支出，對於我農產品銷美有其正面效益。

從工業部門來看，2024年占輸美工業產品總金額的36%豁免對等關稅，其出口值為95.6億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。

由行政院提出、立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，原編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。

經貿辦指出，雖然台美談判結果對我產業有正面效益，但政府不會縮減已編列之預算，並將「反守為攻」，把支持方案由減緩衝擊之目的，調整為協助我國產業把握競爭優勢的契機，擴大爭取海外市場訂單。

針對有影響之虞的產業，經濟部將在既有預算額度內提出專案計畫，協助汽車整車及其供應鏈健全發展，包含金融支持、降低業者研發成本等；農業部則在既有預算外再增編預算，確保國產農產競爭優勢，同時開拓多元外銷市場、建立國際品牌，鞏固產業韌性。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方
菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任
台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.3
3度進少女房…姊門縫撞見「肉體交疊」　他媽急傳訊：先辦結婚？
台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅
今晨9.8℃！白天飆28度熱如夏　除夕變天「2地區」濕涼到初
快訊／台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量
AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

國會大亂鬥首見10立委遭起訴！韓國瑜：曾私下勸和「有人不願意」

立院打架打到上法院！10藍綠委被起訴　韓國瑜嘆：有些人不聽我勸

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

行政院幫警察加薪！　近6萬人受惠、月增2328元到3880元

卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

國會大亂鬥首見10立委遭起訴！韓國瑜：曾私下勸和「有人不願意」

立院打架打到上法院！10藍綠委被起訴　韓國瑜嘆：有些人不聽我勸

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

行政院幫警察加薪！　近6萬人受惠、月增2328元到3880元

卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1　超商春節優惠一次看

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

立院大亂鬥10藍綠委被訴　韓國瑜說話了

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

強制車險保額增至300萬！　今年7月1日上路

行政院幫警察加薪！　近6萬人受惠、月增2328元到3880元

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

拿現在對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：國民黨真有走在重返執政路上？

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

更多

最夯影音

更多
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面