台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率經濟部、農業部、衛福部等談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。

繼台美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，並與美國商務部簽署台美投資MOU後，本日我方與美國貿易代表署完成「對等貿易協定」的簽署，內容包括「關稅、非關稅障礙、數位貿易、經濟安全、商業機會」等章節。兩份文件簽署後，正式確立我國對等關稅及232關稅相關優惠待遇。接下來行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，同時併送台美投資MOU，籲請國會支持通過。

另外，在對美採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，規劃自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。



行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括：

（1）爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力。

（2）確保糧食安全與軍工韌性。

（3）守護國人健康，以科學證據對齊國際規範。

（4）優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境。

（5）共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈。

（6）增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

經貿辦指出，依照智庫經濟模型推估，我方與美方完成關稅談判後，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。農業部門評估，對等關稅從最早的「32%+MFN」降為「15%且不疊加」，加計2024年占輸美農產品總金額的42%豁免對等關稅，估計將可減少關稅成本2.19億美元的支出，對於我農產品銷美有其正面效益。

從工業部門來看，2024年占輸美工業產品總金額的36%豁免對等關稅，其出口值為95.6億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。



由行政院提出、立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，原編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。

經貿辦指出，雖然台美談判結果對我產業有正面效益，但政府不會縮減已編列之預算，並將「反守為攻」，把支持方案由減緩衝擊之目的，調整為協助我國產業把握競爭優勢的契機，擴大爭取海外市場訂單。



針對有影響之虞的產業，經濟部將在既有預算額度內提出專案計畫，協助汽車整車及其供應鏈健全發展，包含金融支持、降低業者研發成本等；農業部則在既有預算外再增編預算，確保國產農產競爭優勢，同時開拓多元外銷市場、建立國際品牌，鞏固產業韌性。

