今天飆31℃溫差超大！　下波「除夕變天」轉濕涼

▲今晨花東外海有較多雲層（左），雲層伴隨降水回波（中），台東及恆春半島有局部降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今（13日）晨本島最低溫9.8度，白天起至小年夜（15日）各地晴朗穩定，但日夜溫差大，白天高溫在30度上下，西半部清晨及金、馬易起霧。除夕（16日）下午東北季風南下後，北台灣轉涼，北東有雨，直到初三天氣才會好轉。

周末高溫30度上下 日夜溫差大易起霧

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（13日）起至小年夜（15日）各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；西半部清晨及金、馬易起霧，應注意。

今晨截至5點12分，本島縣市平地的最低氣溫為：新竹（關西鎮）9.8度，各地區的平地最低氣溫約在11、12度。今天花東及恆春半島偶有零星降雨的機率，各地區氣溫如下：

北部12至28度

中部11至30度

南部12至31度

東部12至28度

除夕轉雨轉涼 初二後雨勢漸歇初三回升

最新模式模擬顯示，除夕（16日）下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。

初一、二（17、18日）東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二下午起水氣漸減、北部降雨漸歇。

初三（19日）季風減弱、氣溫漸升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。初四至初六（20至22日）轉偏東風，各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率；氣溫逐日回升，白天北舒適南微熱、各地早晚涼，日夜溫差大。

不過，吳德榮提醒，初三之後的模擬、各國模式並不一致，應持續觀察。