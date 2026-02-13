　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

▲▼ 行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者張方瑀、葉國吏／綜合報導　

台美關稅15％正式拍板，台灣同步鬆綁多數美貨關稅，並承諾2025至2029年大舉採購能源、飛機與電網設備，規模上看千億美元（折合新台幣約3.1兆元）；另外台灣也將立即取消包括牛肉、乳製品、玉米等多項農產品關稅。

美國總統川普（Donald Trump）政府官員今天清晨正式簽署互惠貿易最終文本，美國對台灣商品徵收15%關稅，取代先前一度喊出的20%。同時，美方文件也確認，台灣將依時程取消或調降幾乎所有美國商品的進口稅，雙方互讓意味濃厚。

根據美國貿易代表辦公室公布內容，台灣承諾在2025年至2029年間，擴大對美採購。品項涵蓋444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機及發動機，還有252億美元的電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造機具，金額相當可觀。

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

關稅從20%降至15%　台灣與日韓站同一起跑線
這份協議是在今年1月初步框架上再補強細節，新增不少技術條款與明確數字。台灣商品稅率由原本20%調降到15%，讓出口條件與亞洲主要競爭對手日本、韓國持平，對半導體等主力產業來說，壓力暫時緩解。

另一方面，台灣也將立即取消包括牛肉、乳製品、玉米等多項農產品關稅，原本部分項目最高達26%，如今全面鬆綁，美國農業產品可望大舉進入台灣市場。

格里爾：為農民與製造業開新門　強化高科技供應鏈
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中指出，這項協議將為美國農民、牧場主、漁民與製造商創造更多出口機會。他也強調，協議建立在長期經貿基礎上，未來有助提升供應鏈韌性，尤其是在高科技產業領域。

整體來看，這不只是單純的關稅調整，而是採購承諾與市場開放同步推進的全面布局。接下來能否如期落實、以及對雙邊產業帶來多大實質效益，勢必成為外界觀察重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方
菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任
台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.3
3度進少女房…姊門縫撞見「肉體交疊」　他媽急傳訊：先辦結婚？
台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅
今晨9.8℃！白天飆28度熱如夏　除夕變天「2地區」濕涼到初
快訊／台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量
AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.63％

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」：他名聲爛透了

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

打臉川普「煤炭出口」貿易協議　南韓政府曝：目前無具體進展

30多歲台男日本滑雪「擅自離開滑雪道」！　受困山中4小時

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.63％

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」：他名聲爛透了

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

打臉川普「煤炭出口」貿易協議　南韓政府曝：目前無具體進展

30多歲台男日本滑雪「擅自離開滑雪道」！　受困山中4小時

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1　超商春節優惠一次看

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

國際熱門新聞

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

張又俠被查後…CIA發布新片招募解放軍

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

5年內　AI奪走5成入門級白領工作！

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

冬奧最忙教練帶13國選手！15分鐘換一次隊服

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

泰「陰莖增大」密醫學歷僅小學！跟獄友學的

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

更多熱門

相關新聞

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

日前台美關稅談判達成15%不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12日）由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。

台美貿易協議重點一次看　貨卡車關稅守住

台美貿易協議重點一次看　貨卡車關稅守住

麗晶精品年成長5%創新高

麗晶精品年成長5%創新高

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

關鍵字：

台美關稅

讀者迴響

熱門新聞

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

更多

最夯影音

更多
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面