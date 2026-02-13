快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者張方瑀、葉國吏／綜合報導

台美關稅15％正式拍板，台灣同步鬆綁多數美貨關稅，並承諾2025至2029年大舉採購能源、飛機與電網設備，規模上看千億美元（折合新台幣約3.1兆元）；另外台灣也將立即取消包括牛肉、乳製品、玉米等多項農產品關稅。

美國總統川普（Donald Trump）政府官員今天清晨正式簽署互惠貿易最終文本，美國對台灣商品徵收15%關稅，取代先前一度喊出的20%。同時，美方文件也確認，台灣將依時程取消或調降幾乎所有美國商品的進口稅，雙方互讓意味濃厚。

根據美國貿易代表辦公室公布內容，台灣承諾在2025年至2029年間，擴大對美採購。品項涵蓋444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機及發動機，還有252億美元的電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造機具，金額相當可觀。

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

關稅從20%降至15% 台灣與日韓站同一起跑線

這份協議是在今年1月初步框架上再補強細節，新增不少技術條款與明確數字。台灣商品稅率由原本20%調降到15%，讓出口條件與亞洲主要競爭對手日本、韓國持平，對半導體等主力產業來說，壓力暫時緩解。

另一方面，台灣也將立即取消包括牛肉、乳製品、玉米等多項農產品關稅，原本部分項目最高達26%，如今全面鬆綁，美國農業產品可望大舉進入台灣市場。

格里爾：為農民與製造業開新門 強化高科技供應鏈

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中指出，這項協議將為美國農民、牧場主、漁民與製造商創造更多出口機會。他也強調，協議建立在長期經貿基礎上，未來有助提升供應鏈韌性，尤其是在高科技產業領域。

整體來看，這不只是單純的關稅調整，而是採購承諾與市場開放同步推進的全面布局。接下來能否如期落實、以及對雙邊產業帶來多大實質效益，勢必成為外界觀察重點。