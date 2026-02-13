今晨9.8℃！白天飆28度熱如夏　除夕變天「2地區」濕涼到初三

▲今起回溫熱到周末小年夜，除夕鋒面通過後，北部與宜蘭將轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今（13日）晨最低溫9.8度於4點56分出現在新竹關西，白天起西半部晴朗微熱、日夜溫差大，最高可到28度，僅東南部地區有局部短暫雨。下周一（16日）除夕鋒面通過後，北部與宜蘭轉涼，一路濕涼到初三（19日）才會逐漸回溫。

▲春節降雨熱區一次看。（圖／氣象署）

今白天回暖 日夜溫差仍大

氣象署預報員鄭傑仁表示，今天（13日）降雨以迎風面為主，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。輻射冷卻影響下，竹、苗及南投局部近山區平地或河谷今晨仍有10度以下低溫；高山夜間、清晨氣溫也偏低，路面易有結冰現象。

氣溫方面，今天（13日）北部及宜蘭氣溫持續回升，西半部及宜蘭低溫約11至16度，花、東約17至18度；白天高溫西半部可達26至28度，東半部約23至25度。離島方面，澎湖晴時多雲18至23度，金門晴時多雲14至21度，馬祖晴時多雲11至15度。

▲今日天氣概況。（圖／氣象署）

除夕鋒面通過、迎風面轉濕涼

周六（14日）至周日小年夜（15日）溫度會再上升一些，風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱、日夜溫差大，各地大多晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

下周一除夕（16日）鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；初一（17日）至初三（19日）東北季風影響，北部及宜蘭偏涼，其他地區早晚也涼。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，除夕（16日）與初一（17日）桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨；初二（18日）基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

初四（20日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼，一直到初六（22日）東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。