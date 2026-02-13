　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

▲▼ 法國巴黎羅浮宮19日發生竊案。（圖／路透）

▲法國巴黎羅浮宮之前發生竊案。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今日證實，隨著票券詐騙手法日益多元，法國警方近日破獲涉及博物館內部的大規模詐騙網絡，已逮捕多名嫌疑人，包括館內員工。此案件更疑似專門針對華人遊客，羅浮宮正加強防詐措施。

羅浮宮發言人向法新社（AFP）表示，這次詐騙網絡是在博物館主動通報下曝光，警方於10日採取大規模行動。她指出，根據目前掌握的跡象，這是一個組織性極強的詐騙集團，專門在羅浮宮內部進行票券詐騙，博物館已與警方及員工密切合作，訂定一套明確的防詐流程。

根據熟悉案件的消息人士透露，這起詐騙行動可追溯至2024年夏季。根據《巴黎人報》（Le Parisien）的調查，警方已拘留9人，其中包含兩名羅浮宮員工與兩名導遊。該報指出，詐騙集團主要針對華人旅客下手，利用其對購票流程不熟悉來行騙。

除了詐騙事件，羅浮宮高層近來壓力倍增。去年10月，館內發生珠寶失竊案，損失高達1億200萬美元，雖然警方已逮捕所有嫌疑人，但失竊的珠寶仍下落不明。近幾個月，羅浮宮員工工會也多次發動罷工，要求增加人手、調整薪資，並加強博物館安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方
菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任
台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.3
3度進少女房…姊門縫撞見「肉體交疊」　他媽急傳訊：先辦結婚？
台美關稅談判出爐！美國稻米、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅
今晨9.8℃！白天飆28度熱如夏　除夕變天「2地區」濕涼到初
快訊／台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量
AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.63％

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」：他名聲爛透了

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

打臉川普「煤炭出口」貿易協議　南韓政府曝：目前無具體進展

30多歲台男日本滑雪「擅自離開滑雪道」！　受困山中4小時

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑跌1.63％

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」：他名聲爛透了

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

打臉川普「煤炭出口」貿易協議　南韓政府曝：目前無具體進展

30多歲台男日本滑雪「擅自離開滑雪道」！　受困山中4小時

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

菅野智之背號改「11」迎第2年春訓　備戰WBC：肩負重任

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

台美關稅簽署！賴清德喊脫胎換骨時刻　輸美平均關稅將至12.33%

美牛降到0關稅！　餐廳仍可標示產地、營養午餐仍國產肉優先

田秋堇自責沒救到雙胞胎「離世嘴裡糖未化」　陳珊妮25字吐心聲

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1　超商春節優惠一次看

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

國際熱門新聞

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

張又俠被查後…CIA發布新片招募解放軍

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

5年內　AI奪走5成入門級白領工作！

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

冬奧最忙教練帶13國選手！15分鐘換一次隊服

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

泰「陰莖增大」密醫學歷僅小學！跟獄友學的

巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

更多熱門

相關新聞

羅浮宮遭竊調查報告出爐：就差30秒！

羅浮宮遭竊調查報告出爐：就差30秒！

法國羅浮宮10月發生震驚國際的王冠珠寶失竊案，涉案珠寶市值約1億200萬美元，至今仍下落不明。近日公布的調查報告顯示，若非安保疏失，竊賊可能在案發現場即時被抓獲。

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

羅浮宮明年漲價45％　非歐盟旅客門票破千

羅浮宮明年漲價45％　非歐盟旅客門票破千

羅浮宮劫案又有4人被逮　1人是蒙面劫匪

羅浮宮劫案又有4人被逮　1人是蒙面劫匪

羅浮宮密碼爛到爆　竟是Louvre

羅浮宮密碼爛到爆　竟是Louvre

關鍵字：

羅浮宮

讀者迴響

熱門新聞

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

更多

最夯影音

更多
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面