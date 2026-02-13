巴黎羅浮宮2員工　傳涉票券詐騙被捕

▲法國巴黎羅浮宮之前發生竊案。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今日證實，隨著票券詐騙手法日益多元，法國警方近日破獲涉及博物館內部的大規模詐騙網絡，已逮捕多名嫌疑人，包括館內員工。此案件更疑似專門針對華人遊客，羅浮宮正加強防詐措施。

羅浮宮發言人向法新社（AFP）表示，這次詐騙網絡是在博物館主動通報下曝光，警方於10日採取大規模行動。她指出，根據目前掌握的跡象，這是一個組織性極強的詐騙集團，專門在羅浮宮內部進行票券詐騙，博物館已與警方及員工密切合作，訂定一套明確的防詐流程。

根據熟悉案件的消息人士透露，這起詐騙行動可追溯至2024年夏季。根據《巴黎人報》（Le Parisien）的調查，警方已拘留9人，其中包含兩名羅浮宮員工與兩名導遊。該報指出，詐騙集團主要針對華人旅客下手，利用其對購票流程不熟悉來行騙。

除了詐騙事件，羅浮宮高層近來壓力倍增。去年10月，館內發生珠寶失竊案，損失高達1億200萬美元，雖然警方已逮捕所有嫌疑人，但失竊的珠寶仍下落不明。近幾個月，羅浮宮員工工會也多次發動罷工，要求增加人手、調整薪資，並加強博物館安全。