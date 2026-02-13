川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普推翻2009年「危害認定」，連帶撤銷車輛溫室氣體排放標準，形同動搖氣候法規根基。環保署署長澤爾丁同場背書，外界預料此舉將掀起新一波司法攻防。

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮活動上宣布，正式廢除2009年確立的「危害認定」（Endangerment Finding），直言該結論「沒有事實，也沒有法律基礎」。站在一旁的環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）神情堅定，顯示行政部門立場一致。

這項認定當年由時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府拍板，認定6種溫室氣體因加劇氣候變遷，對公共健康與福祉構成威脅，也因此成為後續限縮排放規範的法律支柱。

推翻歐巴馬時代關鍵結論 白宮宣示政策轉向

隨著「危害認定」被拔除，政府也同步取消汽車溫室氣體排放標準。這意味著過去針對車廠設下的減排要求將不再適用。法律界普遍預測，此舉很快就會遭環團與州政府提告，戰線可能一路打到最高法院。

回顧源頭，這項認定其實來自一場長期法律拉鋸。2007年，美國最高法院在「麻薩諸塞州訴環保署」案中裁定，溫室氣體屬於「清淨空氣法」（Clean Air Act）規範下的污染物，並要求環保署評估其是否危害公共健康，才促成後來的政策定調。

從車輛擴及電廠與油氣 氣候規範恐骨牌倒

原本只鎖定交通工具排放的規範，後來成為美國多項氣候政策的法律核心，包括限制發電廠二氧化碳排放，以及管制石油、天然氣產業的甲烷逸散。如今關鍵基礎被抽走，後續法規恐面臨連鎖效應。

外界形容，這是川普政府在氣候議題上影響最深的一次倒退。未來不只政策走向備受矚目，司法攻防與政治角力也將同步升溫，美國氣候治理版圖勢必再度洗牌。