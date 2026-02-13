　
郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

▲▼鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海2026年運動嘉年華會，創辦人1000萬特別獎引起討論。（圖／鴻海提供）

記者葉國吏／綜合報導　

鴻海（2317）12日舉辦「運動嘉年華」偉牙，創辦人郭台銘更大手筆加碼3億元，甚至有單筆1000萬的獎項，不過有4人不在現場重抽，引起網友討論。中信前科技長劉奕成在臉書分享此事，底下有網友透露千萬特別獎名單的祕辛。

鴻海運動嘉年華12日下午抽獎時，因有4名員工不在現場，現場重抽，全場瞬間暴動也替當事人惋惜，消息傳出後也立刻臉書、Threads等社群平台引發網友熱議，有人說「可能覺得3萬人抽獎不可能抽到自己吧，有人提早回家」、「那4個會哭很久」、「可以錯過上班時間，不可以錯過抽獎時間」。

▲▼郭台銘千萬特別獎。（圖／翻攝臉書）

▲網友透露「郭台銘千萬特別獎」名單內幕。（圖／翻攝臉書）

也有一名疑似中獎人的同事透露，中獎人其實有到現場，可能覺得3萬人抽獎，不可能抽到自己，加上住的地方比較遠，後來的表演活動也沒什麼興趣，於是就提早回家了，沒想到真的抽中，大家當時拚命打電話，但對方都沒有接，後來已讀的時候已經來不及了。

▲▼郭台銘千萬特別獎。（圖／翻攝臉書）

▲網友發現自己同學抽中到郭台銘千萬特別獎。

信前科技長劉奕成在臉書分享此事說「狂，94狂」，同時貼出重抽的畫面，底下也有網友留言說「其中一位就是我同學的同事> <」；另外也有網友透露「都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的，這是創辦人的拿手好戲，他是個很敢捨去取得媒體版面換宣傳流量，這是他很厲害的地方！」、「“聽說”，在以前，能進該特別獎籤桶的，都是對公司有“特別”貢獻的員工，可能是藉由這種方式“表揚”。現在不知道是否還是這樣。」

