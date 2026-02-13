伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

▲伊朗德黑蘭街頭示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗上月示威遭鎮壓，維權團體統計至少7002人喪生，遠高於官方說法。就在美伊核談判前景未明之際，班傑明·尼坦雅胡向唐納·川普喊話強硬應對，局勢更添變數。

總部設在美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）公布最新調查，指稱上個月遍布全國的抗議浪潮中，已有至少7002人命喪鎮壓行動。該組織仰賴遍及各地的維權網絡逐案查證，過去對歷次動盪的統計被外界認為相對可靠。

不過，因為伊朗境內通訊不順、資訊流通受限，許多案例得花時間交叉比對，數字也因此一路往上修正。對比之下，伊朗政府僅在1月21日對外公布一次數據，聲稱死亡人數為3117人，與民間統計差距明顯。

官方數字與民間差距大 通訊受限讓真相更模糊

死亡人數持續攀升，也讓德黑蘭面臨更沉重的內外壓力。一方面，當局試圖與美方就核子計畫重啟協商，但第二輪會談能否順利展開，至今仍充滿不確定。

就在此時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開表示，已向美國總統川普（Donald Trump）當面說明立場，要求美方在談判中提高門檻。川普隨後在自家社群平台Truth Social發文暗示，若伊朗拒絕協議，後果恐怕不輕，盼對方這回「更理性」。

核談判前景未明 以色列要求美方強硬

尼坦雅胡強調，任何協議都不能只限縮在核技術，還應涵蓋彈道飛彈發展，以及伊朗對區域代理武裝的支持問題。他形容與川普的會面「成果豐碩」，顯示雙方立場相當接近。

與此同時，伊朗國內情緒也在發酵。隨著罹難者家屬陸續舉行傳統的40天悼念儀式，民怨可能再被點燃。當外部談判與內部壓力同時逼近，伊朗接下來的走向，恐怕牽動整個中東局勢。