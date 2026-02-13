2026春節全台計程車收費懶人包　12縣市每趟加收50元

記者黃翊婷／綜合報導

因應春節期間計程車營運成本與需求增加，北北基自2月11日起至2月22日，實施春節加成30元費用。另外，桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，共計12縣市，每趟加收50元。

▲春節期間各縣市計程車收費時間與方式略有不同。（資料照／記者林敬旻攝）

新北市交通局日前已公告，2026年計程車春節加成期間為2月11日0時起至2月22日24時止，加成30元費用，夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費，並與台北市、基隆市同步。

而桃園市的計程車春節加成期間為2月13日至2月22日，除了桃園機場往返需加收100元之外，其他地區每趟加收50元。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，也大多採用全日比照夜間費率，每趟加收50元。

新竹縣市、苗栗縣的收費方式則是按表加收3成。宜蘭縣的收費方式為起程1.25公里以內150元，續程每200公尺加計5元，延滯計時運價累計每1分40秒加計5元。

▲北部地區的春節加成收費方式。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核，下同。）

北部區域

台北市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。

新北市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。

基隆市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。

桃園市：2月13日至2月22日，每趟加收50元，桃園機場排班每趟加收100元。

新竹市：2月13日至2月22日，按表加收3成。

新竹縣：2月13日至2月22日，按表加收3成。

宜蘭縣：2月11日至2月22日，起程1.25公里內150元，續程每200公尺加5元。

中部區域

苗栗縣：2月13日至2月22日，按表加收3成。

台中市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。

彰化縣：2月14日至2月22日，每趟加收50元。

南投縣：2月14日至2月22日，每趟加收50元。

雲林縣：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。

南部區域

嘉義市：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。

嘉義縣：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。

台南市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。

高雄市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。

屏東縣：2月13日至2月22日，每趟加收50元。

東部區域

花蓮縣：2月14日至2月22日，每趟按夜表加收50元。

台東縣：2月14日至2月23日，每趟按夜表加收50元。

離島地區

澎湖縣：尚未正式公告。

金門縣：尚未正式公告。

連江縣：尚未正式公告。