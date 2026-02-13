2026春節全台計程車收費懶人包　12縣市每趟加收50元

記者黃翊婷／綜合報導
因應春節期間計程車營運成本與需求增加，北北基自2月11日起至2月22日，實施春節加成30元費用。另外，桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，共計12縣市，每趟加收50元。
▲春節期間各縣市計程車收費時間與方式略有不同。（資料照／記者林敬旻攝）
新北市交通局日前已公告，2026年計程車春節加成期間為2月11日0時起至2月22日24時止，加成30元費用，夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費，並與台北市、基隆市同步。
而桃園市的計程車春節加成期間為2月13日至2月22日，除了桃園機場往返需加收100元之外，其他地區每趟加收50元。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，也大多採用全日比照夜間費率，每趟加收50元。
新竹縣市、苗栗縣的收費方式則是按表加收3成。宜蘭縣的收費方式為起程1.25公里以內150元，續程每200公尺加計5元，延滯計時運價累計每1分40秒加計5元。
▲北部地區的春節加成收費方式。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核，下同。）
北部區域
台北市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。
新北市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。
基隆市：2月11日至2月22日，每趟加收30元。
桃園市：2月13日至2月22日，每趟加收50元，桃園機場排班每趟加收100元。
新竹市：2月13日至2月22日，按表加收3成。
新竹縣：2月13日至2月22日，按表加收3成。
宜蘭縣：2月11日至2月22日，起程1.25公里內150元，續程每200公尺加5元。
中部區域
苗栗縣：2月13日至2月22日，按表加收3成。
台中市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。
彰化縣：2月14日至2月22日，每趟加收50元。
南投縣：2月14日至2月22日，每趟加收50元。
雲林縣：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。
南部區域
嘉義市：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。
嘉義縣：2月13日至2月22日，每趟按夜表加收50元。
台南市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。
高雄市：2月13日至2月22日，每趟加收50元。
屏東縣：2月13日至2月22日，每趟加收50元。
東部區域
花蓮縣：2月14日至2月22日，每趟按夜表加收50元。
台東縣：2月14日至2月23日，每趟按夜表加收50元。
離島地區
澎湖縣：尚未正式公告。
金門縣：尚未正式公告。
連江縣：尚未正式公告。
