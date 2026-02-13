　
鴻海抽10千萬大獎4人缺席重抽　同事曝「提早回家」拚命Call叫不回

▲▼鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海抽10個千萬大獎，結果有4人因不在場重抽。（圖／鴻海提供）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海（2317）12日在集團舉辦年度「運動嘉年華」，不僅有輝達共同創辦人黃仁勳錄影慶賀，創辦人郭台銘更大手筆加碼3億元，然而抽獎過程中，有4名千萬元大獎的中獎人因不在現場重抽，消息曝光後引發網友熱烈討論，更有同事爆料，中獎人當時提早回家，現場狂Call都沒有接，只能眼睜睜看著獎項重抽。

鴻海運動嘉年華12日下午抽獎時，因有4名員工不在現場，現場重抽，全場瞬間暴動也替當事人惋惜，消息傳出後也立刻臉書、Threads等社群平台引發網友熱議，有人說「可能覺得3萬人抽獎不可能抽到自己吧，有人提早回家」、「那4個會哭很久」、「可以錯過上班時間，不可以錯過抽獎時間」。

也有一名疑似中獎人的同事透露，中獎人其實有到現場，可能覺得3萬人抽獎，不可能抽到自己，加上住的地方比較遠，後來的表演活動也沒什麼興趣，於是就提早回家了，沒想到真的抽中，大家當時拚命打電話，但對方都沒有接，後來已讀的時候已經來不及了。

另外也有一名當時在現場的網友分享，主持人公布中獎人姓名時，他的旁邊突然有一名男子大叫，後來才知道這個男子就是中獎人之一，周遭的來賓也紛紛替男子歡呼。其他網友看了貼文後也表示，「感覺就像中樂透」、「那個表情，真的是爽到起飛唉」、「真的是天選之人，太神了」。

02/10 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

威力彩13.5億中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」：剛擦亮就開出

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

鴻海（2317）今（12）日在集團舉辦年度「運動嘉年華」，現場氣氛熱鬧非凡，不僅有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳錄影慶賀，創辦人郭台銘雖未親臨現場，仍大手筆加碼3億元，給予員工年終紅利及創辦人特別獎。其中，共10名員工獲得創辦人特別獎，每人高達1000萬元，另外還有1000名員工可抽中20萬元獎金，讓科技圈羨慕不已。

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

鴻海永續聯貸爆超額認購262%　4銀行共同主辦終敲定360億元

鴻海永續聯貸爆超額認購262%　4銀行共同主辦終敲定360億元

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華

鴻海郭台銘鴻海尾牙

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

