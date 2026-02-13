鴻海抽10千萬大獎4人缺席重抽　同事曝「提早回家」拚命Call叫不回

▲鴻海抽10個千萬大獎，結果有4人因不在場重抽。（圖／鴻海提供）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海（2317）12日在集團舉辦年度「運動嘉年華」，不僅有輝達共同創辦人黃仁勳錄影慶賀，創辦人郭台銘更大手筆加碼3億元，然而抽獎過程中，有4名千萬元大獎的中獎人因不在現場重抽，消息曝光後引發網友熱烈討論，更有同事爆料，中獎人當時提早回家，現場狂Call都沒有接，只能眼睜睜看著獎項重抽。

鴻海運動嘉年華12日下午抽獎時，因有4名員工不在現場，現場重抽，全場瞬間暴動也替當事人惋惜，消息傳出後也立刻臉書、Threads等社群平台引發網友熱議，有人說「可能覺得3萬人抽獎不可能抽到自己吧，有人提早回家」、「那4個會哭很久」、「可以錯過上班時間，不可以錯過抽獎時間」。

也有一名疑似中獎人的同事透露，中獎人其實有到現場，可能覺得3萬人抽獎，不可能抽到自己，加上住的地方比較遠，後來的表演活動也沒什麼興趣，於是就提早回家了，沒想到真的抽中，大家當時拚命打電話，但對方都沒有接，後來已讀的時候已經來不及了。

另外也有一名當時在現場的網友分享，主持人公布中獎人姓名時，他的旁邊突然有一名男子大叫，後來才知道這個男子就是中獎人之一，周遭的來賓也紛紛替男子歡呼。其他網友看了貼文後也表示，「感覺就像中樂透」、「那個表情，真的是爽到起飛唉」、「真的是天選之人，太神了」。