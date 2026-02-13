張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

▲CIA發布新片招募解放軍。（圖／翻攝自YouTube／Central Intelligence Agency）

記者閔文昱／綜合報導

就在中國軍方高層接連遭整肅之際，美國中央情報局（CIA）再度出手，發布一支以普通話製作的招募影片，鎖定解放軍軍官作為潛在線人。影片透過虛構軍官視角，描繪對中共高層失望與不滿的心境，外界解讀，這是美方趁北京軍中動盪之際，加強人力情報布局的最新動作。

借軍中清洗風暴策反

上月中國官方宣布，中央軍委副主席張又俠正接受調查，引發外界關注，這也是數十年來層級最高的軍方高層人事震盪之一。分析指出，近年北京持續整肅軍中貪腐與派系勢力，已讓解放軍內部瀰漫猜忌氣氛。

CIA此次發布在YouTube與X平台的影片，似乎正是針對這股不安情緒。片中虛構軍官以普通話表示：「任何有領導能力的人必定遭受忌憚、被無情絞殺。」並直言高層「權力建立在無數謊言之上」，暗示軍中存在壓抑與鬥爭文化。

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

「不能讓狂人決定我女兒的未來」

影片最具情緒張力的一段，是軍官自述不願讓「未經戰火卻急於發動戰爭的人」決定下一代的未來。他說：「我不能讓這些狂人來塑造我女兒未來的世界。」並強調選擇與美方合作，是他「為家為國的戰鬥方式」。畫面最後打出字幕：「世界的命運掌握在你的手中。」

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）在聲明中表示，過去發布的中文影片已觸及數百萬中國民眾，並激發新的情報來源。美方強調，有信心相關行動能突破中國的網路封鎖，觸及目標族群。自2025年以來，CIA已陸續推出多支中文招募影片，強化對中國的人力情報布局。

▲CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）。（圖／達志影像／美聯社）

美中情報戰持續升溫

事實上，北京過去曾於2010至2012年間破獲並重創CIA在中國的情報網絡；近年來，中國方面也多次宣稱偵破「美國間諜網」。另一方面，美國司法部門日前亦宣布起訴多名涉入招募美軍人員的中國公民。

分析認為，隨著美中在軍事與科技領域競爭加劇，雙方情報戰已成為另一條隱形戰線。此次CIA選在中國軍中高層震盪之際發布策反影片，被視為心理戰與人力情蒐並行的新一波動作，也讓外界再度關注這場延燒中的情報博弈。