國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

張又俠剛被查...CIA發布中文影片「招募共軍」：別讓狂人決定未來

▲CIA發布新片招募解放軍。（圖／翻攝自YouTube／Central Intelligence Agency）

▲CIA發布新片招募解放軍。（圖／翻攝自YouTube／Central Intelligence Agency）

記者閔文昱／綜合報導

就在中國軍方高層接連遭整肅之際，美國中央情報局（CIA）再度出手，發布一支以普通話製作的招募影片，鎖定解放軍軍官作為潛在線人。影片透過虛構軍官視角，描繪對中共高層失望與不滿的心境，外界解讀，這是美方趁北京軍中動盪之際，加強人力情報布局的最新動作。

借軍中清洗風暴策反

上月中國官方宣布，中央軍委副主席張又俠正接受調查，引發外界關注，這也是數十年來層級最高的軍方高層人事震盪之一。分析指出，近年北京持續整肅軍中貪腐與派系勢力，已讓解放軍內部瀰漫猜忌氣氛。

CIA此次發布在YouTube與X平台的影片，似乎正是針對這股不安情緒。片中虛構軍官以普通話表示：「任何有領導能力的人必定遭受忌憚、被無情絞殺。」並直言高層「權力建立在無數謊言之上」，暗示軍中存在壓抑與鬥爭文化。

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

「不能讓狂人決定我女兒的未來」

影片最具情緒張力的一段，是軍官自述不願讓「未經戰火卻急於發動戰爭的人」決定下一代的未來。他說：「我不能讓這些狂人來塑造我女兒未來的世界。」並強調選擇與美方合作，是他「為家為國的戰鬥方式」。畫面最後打出字幕：「世界的命運掌握在你的手中。」

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）在聲明中表示，過去發布的中文影片已觸及數百萬中國民眾，並激發新的情報來源。美方強調，有信心相關行動能突破中國的網路封鎖，觸及目標族群。自2025年以來，CIA已陸續推出多支中文招募影片，強化對中國的人力情報布局。

▲▼美國國家情報總監萊特克利夫（John Ratcliffe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）。（圖／達志影像／美聯社）

美中情報戰持續升溫

事實上，北京過去曾於2010至2012年間破獲並重創CIA在中國的情報網絡；近年來，中國方面也多次宣稱偵破「美國間諜網」。另一方面，美國司法部門日前亦宣布起訴多名涉入招募美軍人員的中國公民。

分析認為，隨著美中在軍事與科技領域競爭加劇，雙方情報戰已成為另一條隱形戰線。此次CIA選在中國軍中高層震盪之際發布策反影片，被視為心理戰與人力情蒐並行的新一波動作，也讓外界再度關注這場延燒中的情報博弈。

02/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍喊「戰備」永暑礁曝光

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍喊「戰備」永暑礁曝光

中共中央軍委副主席張又俠遭查落馬半個多月後，中共中央軍委主席習近平今（10）日在北京八一大樓，透過視訊方式檢查全軍戰備值班與執行任務情況。《央視新聞聯播》晚間釋出全部畫面，來自陸、海、空、火箭軍及新組建的各兵種共9個單位全亮相，包括遠在南海「永暑礁」軍區也鮮少曝光。習近平特地提醒要發揚「南沙精神」，同時向全軍指出「過節不忘戰備，全軍部隊要加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況。」

否認核爆炸試驗　陸反嗆美是國際核秩序「最大亂源」

否認核爆炸試驗　陸反嗆美是國際核秩序「最大亂源」

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

CIA情報戰解放軍軍方整肅美中競爭

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

