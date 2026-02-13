　
生活

尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問　眾人揭真相：不是不喝

▲▼有網友發現公司尾牙整桌八九年級都不喝酒，引發「年輕人是不是不喝酒了」討論。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲有網友發現公司尾牙整桌八九年級都不喝酒，引發「年輕人是不是不喝酒了」討論。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核，下同）

網搜小組／董美琪報導

「現在八九年級真的都不喝酒了？」一名網友在批踢踢八卦板發文表示，日前公司尾牙，同桌幾乎都是八、九年級新進員工，沒想到整桌竟無人舉杯，連長官來敬酒也紛紛婉拒，不是說要騎車開車，就是稱酒精過敏，讓他忍不住好奇，難道現在只剩「老人」在喝酒？

貼文曝光後掀起熱議，不少網友直言「不是不喝，是不跟你喝」、「尾牙是上班，上班不能喝酒」、「喝酒又貴又傷身」，也有人指出「現在抓酒駕這麼嚴，誰敢亂喝」、「喝了還要叫代駕、隔天還得牽車，很麻煩」。留言區幾乎一面倒認為，年輕世代並非完全拒酒，而是更重視場合與對象。

有網友分析，過去職場盛行「拼酒文化」，認為酒桌上才能拉近關係，但如今不少人選擇將工作與私人生活切割，「喝酒不能加薪升官，為什麼要為了氣氛犧牲健康？」也有人點出健身風氣盛行，年輕族群對身材與健康管理更在意，「酒精熱量高又傷肝，不如喝手搖或無糖飲料」。

▲▼有網友發現公司尾牙整桌八九年級都不喝酒，引發「年輕人是不是不喝酒了」討論。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

另有鄉民提到，八、九年級並非完全不碰酒，而是改變飲酒型態，「去酒吧喝調酒、清酒，或跟朋友小圈圈聚會會喝，但不會在公司尾牙被灌高粱。」還有人笑稱，「信義區酒吧假日爆滿，說年輕人不喝酒也不準確。」從留言風向來看，多數網友認為，拒絕應酬式灌酒並非壞事，而是一種世代價值轉變，也成為不少人共識。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼有網友發現公司尾牙整桌八九年級都不喝酒，引發「年輕人是不是不喝酒了」討論。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

威力彩13.5億中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」：剛擦亮就開出

尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問　眾人揭真相：不是不喝

尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問　眾人揭真相：不是不喝

