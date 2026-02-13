酒店妹勾上人夫「一年榨乾2400萬」　綠帽妻怒告結局出爐

▲酒店妹勾上人夫一年榨乾2400萬，綠帽妻怒告只拿回20萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名酒店公關小美（化名）被指控介入他人婚姻，跟已婚男子小明（化名）發生性關係，還以「給錢才繼續聯絡」等手法榨乾小明2400萬元財物，包含現金、名車及價值千萬的股票，小明的妻子小英知情後氣得提告求償100萬元。新北地方法院審理後，認定小美侵害小英配偶權，判賠20萬元，可上訴。

判決書曝光 妻子才知丈夫長期外遇

根據判決書指出，小英與小明結婚50多年育有一子一女，2025年4月無意間看到丈夫小明另一件民事判決書，才發現早在2022年至2023年間與小美發生婚外情，得知小明為討好小美，多次匯款與交付現金，還將登記在女兒名下、價值約1000萬元的台泥循環能源科技公司股票過戶給小美，總金額超過2400萬元。

妻怒提告求償 小三否認侵權

小英認為，小美明知小明已婚，仍與其交往並索取鉅額財物，破壞她的婚姻與家庭生活，向法院提告並請求100萬元精神賠償。小美出庭則辯稱，「配偶權」並非民法明文規定的權利，否認侵權，並主張求償金額過高。

法院：婚姻關係是受法律保護的身分法益，且夫妻均有忠誠義務，小美明知對方為人夫仍發展親密關係並收受巨額財物，屬故意以違背善良風俗方式侵害他人權利，構成侵權行為，審酌雙方財產、學歷、家庭狀況與侵害程度後，判處小美應賠償20萬元。全案仍可上訴。