社會 社會焦點 保障人權

酒店妹勾上人夫「一年榨乾2400萬」　綠帽妻怒告結局出爐

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲酒店妹勾上人夫一年榨乾2400萬，綠帽妻怒告只拿回20萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名酒店公關小美（化名）被指控介入他人婚姻，跟已婚男子小明（化名）發生性關係，還以「給錢才繼續聯絡」等手法榨乾小明2400萬元財物，包含現金、名車及價值千萬的股票，小明的妻子小英知情後氣得提告求償100萬元。新北地方法院審理後，認定小美侵害小英配偶權，判賠20萬元，可上訴。

判決書曝光　妻子才知丈夫長期外遇

根據判決書指出，小英與小明結婚50多年育有一子一女，2025年4月無意間看到丈夫小明另一件民事判決書，才發現早在2022年至2023年間與小美發生婚外情，得知小明為討好小美，多次匯款與交付現金，還將登記在女兒名下、價值約1000萬元的台泥循環能源科技公司股票過戶給小美，總金額超過2400萬元。

妻怒提告求償　小三否認侵權

小英認為，小美明知小明已婚，仍與其交往並索取鉅額財物，破壞她的婚姻與家庭生活，向法院提告並請求100萬元精神賠償。小美出庭則辯稱，「配偶權」並非民法明文規定的權利，否認侵權，並主張求償金額過高。

法院：婚姻關係是受法律保護的身分法益，且夫妻均有忠誠義務，小美明知對方為人夫仍發展親密關係並收受巨額財物，屬故意以違背善良風俗方式侵害他人權利，構成侵權行為，審酌雙方財產、學歷、家庭狀況與侵害程度後，判處小美應賠償20萬元。全案仍可上訴。

02/10 全台詐欺最新數據

夫暈船酒店女公關掏2510萬　妻氣炸

夫暈船酒店女公關掏2510萬　妻氣炸

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與酒店女公關小美（化名）發生婚外情，兩人發生過數次性行為，丈夫甚至匯款、送名車、贈與股票，光是給予小美的財物，總價值就高達2510萬元，憤而決定對小美提告。不過，新北地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻20萬元較為適當。

小三傳訊求人夫｢做到流產｣ 　簽保證書13天破功

小三傳訊求人夫｢做到流產｣ 　簽保證書13天破功

日前駐中大使爆養中國情婦　共築秘密家庭

日前駐中大使爆養中國情婦　共築秘密家庭

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

人夫外遇

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

