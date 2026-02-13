　
社會 社會焦點 保障人權

弒兒老母特赦！律師：悲劇發生在長照銜接空窗　曝總統早已低調關懷

▲林劉龍子出面感謝總統特赦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲林劉龍子出面感謝總統特赦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者董美琪／綜合報導

一名80多歲婦人長年獨力照顧癱瘓兒子超過半世紀，卻在身心俱疲下釀成悲劇。她將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，並以布巾掩住口鼻，導致對方窒息身亡。一審依家暴殺人罪判處2年6月徒刑，合議庭同時在判決中建請總統予以特赦，認為此案成因複雜，並非單純刑罰所能解決，社會與心理支持機制更值得檢討。

在獲知總統決定特赦後，婦人的辯護律師杜俊謙透過社群平台發文致謝。他指出，林女士數十年來獨自照顧極重度身心障礙的孩子，幾乎與外界斷絕往來，晚年又因健康狀況惡化而倒下，在長照制度尚未即時銜接的空隙中，最終發生這起令人心碎的家庭悲劇。之後各界陸續提出建議與陳情，請求總統衡酌人道因素，讓她免於入監執行。

杜俊謙也透露，總統府副秘書長何志偉曾親赴住處探視，並轉達賴總統的關懷之意，但當時考量案件仍在司法審理階段，因此未對外說明。

他進一步表示，賴總統在掌握相關情況後深感不忍，經法務部審酌法定條件與人道立場，決定採取「免除刑罰、但罪責仍在」的方式辦理特赦。此舉盼能讓背負半世紀照護重擔的母親，在年節前放下憂懼，也藉此喚起社會對高齡照顧困境與制度責任的重視，政府未來將持續補強長照網絡，避免類似憾事再度發生。

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲80歲老母照顧癱瘓兒子50多年，身心崩潰釀成殺子悲劇。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北地檢署指出，林男自幼罹患重度智能障礙並合併腦性麻痺，長期臥床，生活無法自理，超過50年全由母親照料。林劉姓婦人於民國112年4月感染COVID-19後身心俱疲，隔月將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，並以口水巾等物掩住其口鼻，造成窒息死亡。檢方依家庭暴力殺人罪嫌提起公訴。

▲▼ 林婦悶殺腦麻兒獲總統特赦，為台灣行憲以來第8次特赦。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲林婦悶殺腦麻兒獲總統特赦，為台灣行憲以來第8次特赦。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

酒店妹勾上人夫「一年榨乾2400萬」　綠帽妻怒告結局出爐

弒兒老母特赦！律師：悲劇在長照銜接空窗　曝總統早已低調關懷

新北割頸案定讞　乾哥最快4年可假釋！死者父明記者會「公布一切」

3度進少女房…姊門縫撞見「肉體交疊」　他媽急傳訊：先辦結婚？

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！海陸退役老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」

8旬婦人林劉龍子照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，心力交瘁下於2023年5月12日悶殺兒子，一審法官判處2年6月，今(12日)總統賴清德批示在農曆年前特赦，按照法令程序，在總統公布特赦令的第一時間，林婦特赦即已生效，也是我國行憲以來第8次特赦。

80歲老母悶殺腦麻兒獲特赦！　判決曝悲慘故事

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

