弒兒老母特赦！律師：悲劇在長照銜接空窗　曝總統早已低調關懷

▲林劉龍子出面感謝總統特赦。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者董美琪／綜合報導

一名80多歲婦人長年獨力照顧癱瘓兒子超過半世紀，卻在身心俱疲下釀成悲劇。她將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，並以布巾掩住口鼻，導致對方窒息身亡。一審依家暴殺人罪判處2年6月徒刑，合議庭同時在判決中建請總統予以特赦，認為此案成因複雜，並非單純刑罰所能解決，社會與心理支持機制更值得檢討。

在獲知總統決定特赦後，婦人的辯護律師杜俊謙透過社群平台發文致謝。他指出，林女士數十年來獨自照顧極重度身心障礙的孩子，幾乎與外界斷絕往來，晚年又因健康狀況惡化而倒下，在長照制度尚未即時銜接的空隙中，最終發生這起令人心碎的家庭悲劇。之後各界陸續提出建議與陳情，請求總統衡酌人道因素，讓她免於入監執行。

杜俊謙也透露，總統府副秘書長何志偉曾親赴住處探視，並轉達賴總統的關懷之意，但當時考量案件仍在司法審理階段，因此未對外說明。

他進一步表示，賴總統在掌握相關情況後深感不忍，經法務部審酌法定條件與人道立場，決定採取「免除刑罰、但罪責仍在」的方式辦理特赦。此舉盼能讓背負半世紀照護重擔的母親，在年節前放下憂懼，也藉此喚起社會對高齡照顧困境與制度責任的重視，政府未來將持續補強長照網絡，避免類似憾事再度發生。

▲80歲老母照顧癱瘓兒子50多年，身心崩潰釀成殺子悲劇。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北地檢署指出，林男自幼罹患重度智能障礙並合併腦性麻痺，長期臥床，生活無法自理，超過50年全由母親照料。林劉姓婦人於民國112年4月感染COVID-19後身心俱疲，隔月將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，並以口水巾等物掩住其口鼻，造成窒息死亡。檢方依家庭暴力殺人罪嫌提起公訴。

▲林婦悶殺腦麻兒獲總統特赦，為台灣行憲以來第8次特赦。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）