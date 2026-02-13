　
消費焦點

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1　超商春節優惠一次看

▲▼超商周末優惠，7-11咖啡，特大杯咖啡。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN春節期間多款咖啡「第二杯10元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接春節來臨前最後一個周末，加上西洋情人節，各大超商紛紛祭出優惠！7-ELEVEN 即日起至2月16日「特大美式3杯100元」，春節期間多款咖啡「第二杯10元」。全家在2月13日最後一個上班日「快閃優惠」，多款組合399元，還有周末夯品「買1送1」。萊爾富即日起至2月15日推出情人節優惠，緊接還在2月16日至2月22日推出「春節不打烊」限時7天優惠。

★7-ELEVEN

●門市及咖啡優惠

7-ELEVEN全台逾7,200家門市，即日起至2月16日除夕推出「金馬開運迎財神」活動，購買指定商品滿222元立折20元，滿額再送好禮與抽最高168元迎財神購物金。

即日起至2月16日購買CITY CAFE特大美式「3杯100元」、特大拿鐵「2杯100元」。

2月16日到2月22日新春假期，加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾，通通「同品項第二杯10元」。

▲▼7-ELEVEN全台限定200間門市推出「秤重精品巧克力」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN全台限定200間門市推出「秤重精品巧克力」。（圖／業者提供）

●限定門市秤重巧克力

過年想吃甜又不想一次買太多，7-ELEVEN在全台限定200間門市推出「秤重精品巧克力」專區，主打少量多樣選擇，現場裝袋、秤重計價，想買幾顆都可以。精選來自義大利、土耳其等地共20款進口精品巧克力，滿足偏好多口味、少負擔的消費習慣。

7-ELEVEN指出，該專區多設於交通轉運站、大專院校與商辦區門市，近期以杜拜巧克力、開心果巧克力最受歡迎，最低每克1.6元起。消費者可自由混搭裝袋，單筆消費滿399元還可獲贈限定鐵盒1個。觀察平均客單價落在19元至416元之間，吸引不少年輕族群嘗鮮購買，春節返鄉或走春途中，也能隨手挑選幾顆巧克力犒賞自己。

★全家

●2月13日APP隨買跨店取一日快閃

全家於2月13日10:00至23:59限時一天，APP隨買跨店取推出快閃優惠，多款咖啡、茶飲與茶葉蛋皆以399元販售，會員每品項限購2組，兌換期限依品項不同。

・Let’s Café特大特濃經典美式，10杯399元。
・Let’s Café特大特濃經典拿鐵，8杯399元。
・Let’s Café大杯阿里山極選綜合美式，8杯399元。
・Let’s Café大杯阿里山極選綜合拿鐵，7杯399元。
・Let’s Tea 40元系列，17杯399元。
・Let’s Tea 55元系列，12杯399元。
・Let’s Tea 65元系列，10杯399元。
・茶葉蛋，40顆399元。

（會員每品項限購2組，兌換期限依各品項公告。）

●康康5優惠

全家於2月13日至2月15日推出「5樣5好康」周末優惠，多款零食、飲料與泡麵祭出「買1送1」，包括：Fami Collection天然水610ml（原價20元）、杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕（原價35元）、YUPI呦皮漢堡QQ糖（原價39元）、農心安城湯麵（原價49元），同商品皆享「買1送1」優惠。

▼全家夯品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●情人節優惠

萊爾富自即日起至2月15日推出「浪漫情人節」優惠，涵蓋熟食、飲品、零食、飲料，多款「買1送1」或多件優惠。主食部分，包括龍蝦沙拉三角飯糰推出2件55元，平均單顆不到28元；唐揚咖哩歐姆蛋包飯則為2件150元，單份75元。

飲品方面，熱巧克力歐蕾單杯35元、2杯66元，摩卡咖啡特價30元；果昔LOOPY系列任選2杯148元。曠世奇派玫瑰鹽雪糕推出「買1送1」，農心爽口海鮮味烏龍麵也有「買1送1」優惠。

瓶裝飲料部分，芬達橘子汽水、Mountain Dew激浪汽水皆為「買1送1」；乳品與機能飲品方面，統一木瓜牛奶2件55元，葡萄王田七瑪卡王精華飲單件59元。生活用品有蘇菲指定品項「3件139」。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●春節不打烊（2月16日至2月22日）

萊爾富將於2月16日至2月22日推出「春節不打烊」限時7天優惠，涵蓋飯糰、便當、咖啡、飲料與零食等，多款商品祭出「買1送1」、「第2件10元」或「多件優惠」。

咖啡方面，Hi café大杯美式「2杯66元」、大杯拿鐵「2杯88元」。飲料有可口可樂纖維+600ml「買1送1」、紅牛風味能量飲任選「買2送1」。

主食部分，蔥鹽豬肉三角飯糰「2件55元」，雞腿油飯「2件150元」。零食包含77巧菲斯「2件20元」、77大波露「2件29元」、山葵烤牛肉風味洋芋片「第2件10元」等。

▼萊爾富2月16日至2月22日推出「春節不打烊」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

