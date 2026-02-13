　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵

▲ 捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題，專家揭「科學去味」關鍵。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台灣氣候悶熱潮濕，體味幾乎是許多男性每天都要面對、卻很少正面討論的生活細節。有趣的是，走進浴室看看架上的沐浴乳、洗顏產品，真正做出選擇的人，往往不是男性本人，而是家人或伴侶用什麼就跟著一起使用。

不少男性對清潔與保養的態度，仍停留在「有洗就好」，如果害怕有氣味這件事，也最直接影響日常相處的距離。不少人選擇勤替換衣服，或是以止汗劑、體香噴霧來遮蓋。但皮膚專家王彥文醫師就提醒，從根本清潔需顧到「皮膚的微生態」，才能有效降低體味發生。

另外，她強調「男性與女性都應該挑選專為不同生理需求設計的清潔產品，建議選日本醫藥大廠，UL·OS是專門為男生研究出這個配方。」

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 皮膚專家王彥文醫師提醒，清潔需顧及皮膚微生態，並建議依不同生理需求選擇大廠牌、如日本醫藥大廠研發的男性專用清潔產品，才能從源頭改善氣味問題 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

流汗不是問題　體味其實藏在皮膚科學裡

王彥文醫師表示，汗水本身幾乎沒有氣味，真正造成異味的關鍵，在於汗水與皮脂混合後，被皮膚表面的細菌分解，進而產生特定代謝物。後頸、背部、腋下、耳後與鼠蹊部，都是男性在通勤、久坐或運動後，最容易累積異味的高風險區域。

她強調，體味並不等於不乾淨，而是「清潔方式沒有對應男性皮膚較高的油脂分泌量與細菌生態」，才讓氣味問題反覆發生。

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 運動流汗、爆汗通勤，台灣氣候悶熱潮濕，體味幾乎是許多男性每天都要面對、卻很少正面討論的生活細節 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

顧到「皮膚的微生態」　才能真正降低體味

臨床觀察與市場調查發現，男性清潔用品的實際購買者，常常是女性家人或伴侶。王彥文醫師指出，許多男性習慣用香味濃重的產品「壓味道」，但這類產品無法處理真正造成異味的皮脂代謝物，反而可能因油脂殘留，讓臭味更加明顯。

她進一步說明，「男性體味常與壬酸、2-壬烯醛等皮脂代謝物有關。研究顯示，清潔產品若含有繖花醇（o-Cymen-5-ol）與甘草酸二鉀（Dipotassium Glycyrrhizate），有助於抑制特定細菌生長，從源頭降低異味生成，而非單靠香味覆蓋。」

這類以成分與作用機制為核心的選擇，也正成為愈來愈多女性在替伴侶挑選清潔用品時，逐漸重視的關鍵。

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 皮膚專家王彥文醫師指出，男性體味關鍵不在香味遮掩，UL·OS機能淨味沐浴乳含有繖花醇（o-Cymen-5-ol）與甘草酸二鉀的清潔產品，有助抑制特定細菌，從源頭降低異味生成。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

潔顏慕絲濃密泡泡　清潔出油、毛孔、刮鬍一次顧

隨著男性保養意識抬頭，臉部清潔的重要性也逐漸被重視。王彥文醫師觀察，許多男性洗臉、洗澡節奏偏快，「戰鬥澡」幾乎成為日常，若清潔產品起泡慢、泡沫不穩定，往往還沒真正洗乾淨，就已經結束流程。

她指出，起泡速度快、泡沫細緻的洗顏產品，能在短時間內增加與皮膚的接觸面積，幫助油脂與髒污被有效帶走。對出油旺盛、同時有刮鬍需求的男性而言，也能降低摩擦不適，更符合實際使用習慣。

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ UL·OS 機能洗顏慕斯濃密細緻、快速起泡的潔顏慕絲，能在短時間內帶走油脂與髒污，同時降低刮鬍摩擦，更符合男性快節奏的清潔習慣 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

清潔做對了　保濕反而不能省

不過，王彥文醫師也提醒，許多男性在完成清潔後，往往因「不喜歡黏膩感」而忽略保濕這個關鍵步驟，卻沒意識到皮膚在過度乾燥的狀態下，反而會刺激油脂分泌，形成越洗越油的惡性循環。

她建議，男性清潔後可選擇質地清爽、不黏膩的保濕產品，協助皮膚回到穩定狀態。像是含有 AMP 等清爽型保濕成分的配方，相較厚重乳霜更容易被接受，也更符合多數男性對「快、舒服、不麻煩」的使用期待。

▲▼台灣大塚製藥＿UL．OS洗面乳。（圖／記者王威智攝）

▲ UL·OS機能保濕系列含獨家保濕成分AMP(單磷酸腺苷)。（圖／記者王威智攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ AMP機能保濕液，適用於油性肌膚。 維持肌膚滋潤，平滑細紋，保持皮膚柔軟健康。 好吸收，清爽不黏膩。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ AMP機能保濕乳，適用於乾性肌膚。 維持肌膚滋潤，平滑細紋，恢復皮膚彈性保持健康。好吸收，清爽不黏膩。（圖／記者鄭遠龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」
快訊／美女里長遭3度性騷不忍了　提告資深前輩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

馬上來買！桃園年貨大街倒數計時　iPhone 17、高麗菜「現買現抽」拿好禮

7-11推「秤重巧克力」、全家零食買1送1　超商春節優惠一次看

全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

華航迎春開饗獻餐飲新作　人氣亮點齊賀好年

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

偶像也愛的台味日常，科學麵用「捏、搖、吃」串起國民話題

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題　專家揭「科學去味」關鍵

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

馬上來買！桃園年貨大街倒數計時　iPhone 17、高麗菜「現買現抽」拿好禮

7-11推「秤重巧克力」、全家零食買1送1　超商春節優惠一次看

全網問爆：這隻小馬哪裡買？家樂福聯名Ed Hardy玩轉反差萌、初一再抽88萬金條

華航迎春開饗獻餐飲新作　人氣亮點齊賀好年

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

偶像也愛的台味日常，科學麵用「捏、搖、吃」串起國民話題

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

消費熱門新聞

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

捷運通勤飄味？專家揭關鍵

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

桃園年貨大街iPhone 17、高麗菜「現買現抽」

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

萊爾富抽出「台積電股票」得主！市值192萬

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

更多熱門

相關新聞

4個小改變把家變成易瘦空間　

4個小改變把家變成易瘦空間　

減肥與維持體態，是許多人生活中的課題，與其每天下班拖著疲累的身體，強迫自己進健身房運動，還不如在家打造生活中易瘦的環境，當然這沒有短期快速瘦下來的效果，但對於維持體態與在生活中無意識的節制瘦身，相信會有長期的影響。

新光三越原址進化　打造複合宜居超級街區

新光三越原址進化　打造複合宜居超級街區

慢旅行3招　找到自己的鬆弛感

慢旅行3招　找到自己的鬆弛感

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

醫師教你2個動作　每天10分鐘維持體態

醫師教你2個動作　每天10分鐘維持體態

關鍵字：

男性保養男性清潔體味管理男性體味臉部清潔男性洗臉洗顏慕斯出油控制毛孔清潔刮鬍保養皮膚微生態男性保濕清爽保濕AMP保濕成分夏季保養悶熱氣候男性保養意識生活風格GQ醫藥新知

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面