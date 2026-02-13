▲ 捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題，專家揭「科學去味」關鍵。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台灣氣候悶熱潮濕，體味幾乎是許多男性每天都要面對、卻很少正面討論的生活細節。有趣的是，走進浴室看看架上的沐浴乳、洗顏產品，真正做出選擇的人，往往不是男性本人，而是家人或伴侶用什麼就跟著一起使用。

不少男性對清潔與保養的態度，仍停留在「有洗就好」，如果害怕有氣味這件事，也最直接影響日常相處的距離。不少人選擇勤替換衣服，或是以止汗劑、體香噴霧來遮蓋。但皮膚專家王彥文醫師就提醒，從根本清潔需顧到「皮膚的微生態」，才能有效降低體味發生。

另外，她強調「男性與女性都應該挑選專為不同生理需求設計的清潔產品，建議選日本醫藥大廠，UL·OS是專門為男生研究出這個配方。」

▲▼ 皮膚專家王彥文醫師提醒，清潔需顧及皮膚微生態，並建議依不同生理需求選擇大廠牌、如日本醫藥大廠研發的男性專用清潔產品，才能從源頭改善氣味問題 。（圖／記者鄭遠龍攝）

流汗不是問題 體味其實藏在皮膚科學裡

王彥文醫師表示，汗水本身幾乎沒有氣味，真正造成異味的關鍵，在於汗水與皮脂混合後，被皮膚表面的細菌分解，進而產生特定代謝物。後頸、背部、腋下、耳後與鼠蹊部，都是男性在通勤、久坐或運動後，最容易累積異味的高風險區域。

她強調，體味並不等於不乾淨，而是「清潔方式沒有對應男性皮膚較高的油脂分泌量與細菌生態」，才讓氣味問題反覆發生。

▲▼ 運動流汗、爆汗通勤，台灣氣候悶熱潮濕，體味幾乎是許多男性每天都要面對、卻很少正面討論的生活細節 。（圖／記者鄭遠龍攝）

顧到「皮膚的微生態」 才能真正降低體味

臨床觀察與市場調查發現，男性清潔用品的實際購買者，常常是女性家人或伴侶。王彥文醫師指出，許多男性習慣用香味濃重的產品「壓味道」，但這類產品無法處理真正造成異味的皮脂代謝物，反而可能因油脂殘留，讓臭味更加明顯。

她進一步說明，「男性體味常與壬酸、2-壬烯醛等皮脂代謝物有關。研究顯示，清潔產品若含有繖花醇（o-Cymen-5-ol）與甘草酸二鉀（Dipotassium Glycyrrhizate），有助於抑制特定細菌生長，從源頭降低異味生成，而非單靠香味覆蓋。」

這類以成分與作用機制為核心的選擇，也正成為愈來愈多女性在替伴侶挑選清潔用品時，逐漸重視的關鍵。

▲▼ 皮膚專家王彥文醫師指出，男性體味關鍵不在香味遮掩，UL·OS機能淨味沐浴乳含有繖花醇（o-Cymen-5-ol）與甘草酸二鉀的清潔產品，有助抑制特定細菌，從源頭降低異味生成。（圖／記者鄭遠龍攝）

潔顏慕絲濃密泡泡 清潔出油、毛孔、刮鬍一次顧

隨著男性保養意識抬頭，臉部清潔的重要性也逐漸被重視。王彥文醫師觀察，許多男性洗臉、洗澡節奏偏快，「戰鬥澡」幾乎成為日常，若清潔產品起泡慢、泡沫不穩定，往往還沒真正洗乾淨，就已經結束流程。

她指出，起泡速度快、泡沫細緻的洗顏產品，能在短時間內增加與皮膚的接觸面積，幫助油脂與髒污被有效帶走。對出油旺盛、同時有刮鬍需求的男性而言，也能降低摩擦不適，更符合實際使用習慣。

▲▼ UL·OS 機能洗顏慕斯濃密細緻、快速起泡的潔顏慕絲，能在短時間內帶走油脂與髒污，同時降低刮鬍摩擦，更符合男性快節奏的清潔習慣 。（圖／記者鄭遠龍攝）

清潔做對了 保濕反而不能省

不過，王彥文醫師也提醒，許多男性在完成清潔後，往往因「不喜歡黏膩感」而忽略保濕這個關鍵步驟，卻沒意識到皮膚在過度乾燥的狀態下，反而會刺激油脂分泌，形成越洗越油的惡性循環。

她建議，男性清潔後可選擇質地清爽、不黏膩的保濕產品，協助皮膚回到穩定狀態。像是含有 AMP 等清爽型保濕成分的配方，相較厚重乳霜更容易被接受，也更符合多數男性對「快、舒服、不麻煩」的使用期待。

▲ UL·OS機能保濕系列含獨家保濕成分AMP(單磷酸腺苷)。（圖／記者王威智攝）

▲ AMP機能保濕液，適用於油性肌膚。 維持肌膚滋潤，平滑細紋，保持皮膚柔軟健康。 好吸收，清爽不黏膩。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ AMP機能保濕乳，適用於乾性肌膚。 維持肌膚滋潤，平滑細紋，恢復皮膚彈性保持健康。好吸收，清爽不黏膩。（圖／記者鄭遠龍攝）