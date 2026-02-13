家中「最致命死角」正準備放火！　消防員嘆：看過太多了

▲水分容易把灰塵變成「導電體」，最終恐釀成火災。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／消防神主牌

【插座後面那團「灰塵」，正在準備放火】

週一不想動腦，但請借我一分鐘，去檢查家裡一個不用動腦、卻最致命的死角：「你家電視、冰箱、衣櫃後面的插座，多久沒看了？」

身為消防員，我們看過太多火災現場，起火點不是瓦斯爐，而是一團不起眼的「灰塵」。這叫做「積污導電」。

原理很簡單也很可怕：

插頭插久了沒拔，積滿了灰塵與毛髮。加上最近天氣濕冷，水分被灰塵吸收，這團灰塵就變成了「導電體」。兩根插腳之間開始產生微小的火花，久了把絕緣體燒融，最後直接短路引燃插座，把家燒了。

【越少拔的插頭，其實越危險】

最危險的通常不是你常用的吹風機（因為你會拔來拔去，看得到插頭狀況）。而是那些「萬年不動」的家電區：冰箱、電視櫃後方、電腦主機後面。因為很重、很難搬，通常一插就是五年、十年沒動過。它們躲在陰暗角落，累積了厚厚一層的灰塵與濕氣，正在默默培養成一顆定時炸彈。

【一分鐘排雷動作，切記要乾燥】

今晚廣告時間，去那些角落看一眼。如果看到插座口已經有綠綠的銅鏽或黑黑的焦痕，請立刻停止使用。

如果只是髒，請做這3步：

1. 先斷電：拔掉插頭。

2. 乾擦（重點）：拿「乾布」或棉花棒把灰塵擦乾淨。絕對不要用濕布或濕紙巾，除非你想人為製造導電。

3. 重新插上：插頭要插到底，不要露一半在外面積灰塵。

只要一分鐘，就能斷開這個恐怖的導電迴路。

