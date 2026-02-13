　
ETtoday APP馬年刮刮樂開跑　滑新聞抽Switch 2、千份好禮

文／App活動小組

每到春節假期，滑手機、追劇、吃零食成了不少人的過年日常，假期一眨眼就結束，卻總覺得少了點年味。2026 年春節，《ETtoday 新聞雲》APP 推出新年互動活動《馬上贏好運》線上刮刮樂，讓你在看新聞的同時，也能邊刮邊抽獎，把新年好運直接帶回家。

2月14日 至 2月22日，只要打開《ETtoday 新聞雲》APP，在新聞內頁滑動時看到「馬上贏好運」活動 icon，點擊即可立即開刮。活動期間天天可刮、天天有獎，每天最高可刮30次，看新聞的同時，好運也同步累積。

>>過年新聞雲APP準備Switch 2、秀泰電影票送給你！百樣好禮手速參加
▲▼APP活動小組用

▲ETtoday新聞雲APP「馬上贏好運」，天天看新聞刮刮樂抽百樣好禮，最大獎送Switch 2。（圖／APP活動小組製）

活動準備多項超人氣好禮，包括任天堂Switch 2、秀泰影城電影兌換券、全家便利商店禮券、MOOD 環保袋 2 件組等，刮到的獎項將轉換為抽獎券，累積越多，中獎機會越高，活動結束後將統一抽出幸運得主，讓好運不只陪你過年，還能一路延續到年後。

滑新聞也有紅包拿　新年小確幸天天發生
除了抽大獎外，《ETtoday 新聞雲》更加碼天天送紅包。活動icon內含「全家10元購物金刮刮樂」，刮開即中，超過千份紅包天天發送，讓用戶滑新聞的同時，紅包也能輕鬆入袋，新年小確幸天天發生。

●《馬上贏好運》活動資訊
活動期間：2 月 14 日 11:00 至 2 月 22 日 23:59 止。
活動任務：
1. 登入或加入《新聞雲APP》會員。
2. 完成「東森購物網會員」綁定。
3. 在新聞內頁中找到「馬上贏好運」活動icon
4. 每日最多可刮30次，活動期間內，完成的刮刮樂數量越多，中獎機率越高！

▲▼app活動用
▲「馬上贏好運」超豐富的獎項等你來拿！（圖／APP活動小組製）

開獎結果公布時間：3月10日（二）晚間6點前公布
活動小組將另發中獎通知至中獎者的會員註冊信箱，公告後五個工作天內將寄發通知。請確認填寫的會員與信箱資料需能接收中獎信件喔！

今年過年就打開《ETtoday 新聞雲》APP「馬上贏好運」，看新聞、刮好運、抽大獎，讓整個新年直接刮成好運年。

>>不花錢、不費力抽中任天堂Switch 2點我
>>過年超多強檔電影好想看！來新聞雲APP刮刮樂送你去看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！內行曝關鍵：踩隱形肉地雷

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

ETtoday APP馬年刮刮樂開跑　滑新聞抽Switch 2、千份好禮

美牛「30月齡以下」特定部位開放　食藥署：機械分離肉仍禁輸

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

