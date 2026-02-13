最新民調揭火鍋回訪指標　「聚日式鍋物」拿下品牌推薦首選　美味、穩定、日式儀式感是關鍵

▲最新民調顯示，高達60.8%的民眾每月至少會與親友共享一次火鍋聚餐，火鍋已成為台灣社交活動的剛性需求。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

不論是冬日還是夏季，台灣人一年四季都愛吃鍋，對於火鍋的熱愛已深入骨髓。根據《ETtoday民調雲》最新發布的「火鍋消費行為大調查」顯示，火鍋已成為台灣民眾社交聚會的固定清單。這份針對20歲以上民眾、回收共1,069份有效樣本的調查揭露，台灣人聚餐頻率極高，有60.8%的受訪者「每月至少聚餐1次以上」，若加上「每季1次」的族群，比例更直逼9成，顯示出「開鍋」已成為跨年齡、跨地區的社交剛性需求。

挑嘴時代來臨：不只要CP值，更要「食材視覺化」

在消費者心中，值得一再回訪的關鍵在於「物有所值」。數據顯示，「價格與餐點內容相符、CP值高」是最重要的回訪動機，占62.3%。但現代消費者的要求不僅限於價格，高達54.7%的民眾重視「主餐食材新鮮度與高品質」，特別是肉品與海鮮的色澤與新鮮感是否能被「視覺化」，已成為品牌勝出的關鍵。

▲在影響回訪意願的關鍵條件中，「CP值高」仍是最大公約數（62.3%），而「食材品質高品質」與「自助吧豐富度」也緊隨其後，品牌若能穩定維持這三大要件，最能建立消費者的回訪信心。

此外，「自助吧」的表現也是加分利器。約58.7%的受訪者認為「自助吧選擇多元、整體豐盛感高」最能提升用餐的價值感。這種「不只求飽，更在乎體驗」的趨勢，在30至39歲及中部地區消費者中尤為明顯。

▲自助吧不再只是配角，超過58%的受訪者認為，選擇多元且具豐盛感的自助吧，最能有效提升餐點的整體價值感。

品牌指標揭曉：約每3人就有1人首選「聚日式鍋物」

觀察民眾在「餐點品質穩定、食材新鮮」與「幸福相聚感、日式氛圍體驗」等綜合價值下的推薦度，各家品牌互有表現。「築間幸福鍋物」與「涮乃葉」分別以19.3%與15.8%的推薦率展現強勁實力；而「聚日式鍋物」則憑藉鮮明的日式美學與溫暖的聚會形象，獲得32.7%的推薦率，在各項綜合指標中表現突出。

▲在眾多火鍋品牌中，「聚日式鍋物」憑藉穩定的餐點品質與幸福氛圍，獲得許多受訪者推薦，橫掃各項指標。

受訪者回饋提到，優質的品牌除了維持餐點穩定性，更透過「店內自然舒適的裝潢氛圍」（55.5%）營造儀式感。以「聚」為例，其品牌特色如結合季節限定的菜色（49.7%），成功回應了新世代消費者對於餐飲「不只求飽，更在乎情感與體驗」的期待，在餐桌上傳遞溫暖的品牌初心，也印證在受訪者的正面評價中。

▲▼除了精緻主餐，聚日式鍋物提供現點現做的日式甜點細節，也是傳遞品牌溫度的關鍵。

各品牌互有領先：服務細節與環境整潔成信心來源

對於強調日式風格的品牌，消費者心中的評分標準相當嚴謹。調查顯示，67.2%的人極為看重「環境與桌面維持乾淨整潔」。其次，「補料與收桌即時、上餐速度穩定」也是衡量服務品質的核心指標。

特別是當品牌在「活動期間仍能維持原有品質」時，獲得了51.5%的受訪者認同，顯示出品牌若能做到不因忙碌而亂序，最能建立深厚的品牌信任感。這也反映了「聚」在推動主題祭活動時，仍能維持高品質服務，是其獲得高推薦度的重要原因。

▲聚日式鍋物簡約且具質感的門面設計，能讓人在進入餐廳前即感受到專業的日式美學。

聚餐地點的「久坐力」與便利性

針對聚餐地點的選擇，調查也給出了明確指標。高達57.6%的受訪者表示「用餐時間無壓力、適合久坐」是首要考量。其次，56.8%的人看重「停車空間」，53.1%則強調「訂位方便」。這顯示出一場完美的聚餐，除了食物好吃，從預約、交通到餐間聊天的舒適感，每一個細節都關乎整體的滿意度。

高品質與情感連結是回訪王道

綜合民調結果，高品質食材與穩定的餐飲服務是基本功，而細膩的服務流程與溫暖的情感連結，才是讓消費者願意主動回訪的關鍵。高達89.9%的民眾表示，願意推薦兼具「品質穩定」與「幸福氛圍」的火鍋店給親友，這份調查不僅呈現了台灣火鍋市場的消費現況，也為大眾在下次聚餐選店時，提供了參考的指標。

▲對火鍋控而言，好的聚餐地點必須具備「久坐力」，適合久坐且空間不擁擠的環境，才是親友聚會的最佳首選。圖為聚日式鍋物店內景。