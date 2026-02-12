府城普濟燈會登場！　黃偉哲：台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

▲第十四屆府城普濟燈會於普濟殿點燈開幕，逾1800顆彩繪燈籠點亮廟埕與街巷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第十四屆府城普濟燈會12日起至3月7日在中西區普濟殿登場，今年以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為主題，展現台南燈藝從在地出發、走向國際的成果。

台南市長黃偉哲12日晚間出席點燈儀式表示，普濟燈會長年深耕地方，今年更首度受邀參與國際米蘭設計週，讓世界看見台南文化創意，歡迎民眾春節期間走入燈區，感受城市節慶氛圍。

黃偉哲指出，普濟燈會由在地民眾與普濟殿一步一腳印推動，從廟埕發展成揚名國際的城市文化盛事，展現深厚民間能量與社區凝聚力，市府對此深表肯定，未來也將持續攜手地方，讓燈會持續發光發熱。

觀光旅遊局表示，本屆燈會展出逾1,800顆民眾彩繪燈籠，從廟埕延伸至周邊街巷，呈現濃厚在地特色。今年更受邀參與米蘭設計週「CASA TAIWAN」展出，透過花燈作品與體驗活動，向國際觀眾介紹台南燈藝文化。巡展將自台南普濟殿（2月12日至3月7日）起跑，接力前往義大利米蘭Artemadia（4月21日至4月26日），最後於日本仙台AQUAIGNIS（7月24日至8月23日）展出。

普濟殿指出，本屆主燈〈等一下馬〉由蔣昕哲與馬慕恩共同創作，在企業支持下完成，以造型對比呈現幽默意象，傳達「行動本身就是祝福的開始」寓意，呼應節慶對新年的期待。燈區另一側的「剪紙巷」則由南寧高中與佳里國小附幼共同參與創作，以「青春」為題，讓不同年齡層走入公共展演空間，展現文化扎根與世代交流。

3月7日閉幕當晚，將邀請百年歷史振聲社南管樂團演出，並由旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴彈唱台語創作，重現廟埕音樂風華，邀請民眾在燈火下感受台南深厚文化底蘊與國際連結。

點燈開幕典禮也同步舉行「2026台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽」頒獎，並邀請台南友誼城市日本宮城縣仙台市200件作品參與創作，現場設置「國際友誼獎」及「日本宮城・仙台ランタンエリア燈籠區」，延續與仙台藤塚地區AQUAIGNIS合作，讓燈會成為雙方文化交流平台。

當日晚間，多位貴賓共同參與啟燈儀式，包括府城普濟殿管理委員會主任委員王西村、普濟文史研究協會理事長洪忠義等人，立法委員陳亭妃、市議員李鎮國、蔡宗豪、沈震東、陳怡珍、許至椿、李啟維到場共襄盛舉，立委林俊憲服務處及多位議員服務處代表亦出席，場面熱鬧。