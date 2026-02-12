新北割頸案定讞　乾哥最快4年可假釋！死者父明記者會「公布一切」

記者閔文昱／綜合報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，依《少年事件處理法》，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。死者楊姓父親在得知判決後痛批司法偏袒加害者，宣布將於明（13日）上午11時在新北市議會召開記者會，「公布一切」，揭露他所經歷的打壓與委屈。

2023年12月25日，林女因課堂糾紛找郭男出面，郭男持彈簧刀攻擊同班楊姓國三學生，朝頸部、胸部連刺10刀，造成楊生送醫不治。案件一審判乾哥9年、乾妹8年，二審考量再犯風險與少年健全發展，加重至12年與11年，最高法院認定檢方第三審上訴理由不符合法規，駁回上訴，全案定讞。

▲新北少年割頸案被害人父母公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

法院量刑與爭議焦點

楊父得知結果後情緒崩潰，痛批「司法已死，不再顧忌《少年事件處理法》，我要把一切說出來」，並質疑一審法官曾在宣傳影片中稱應將犯罪少年視為「下一代」，怒問「既然視為後輩，誰要認養？法官敢不敢帶回去教？」他強調，記者會將公布完整判決內容及心路歷程，揭露法官如何在庭上對待他們。

▲新北市1位15歲國三楊姓男學生，2023年12月在校維持班級秩序卻遭別班男同學割頸身亡。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

此案也引發社會廣泛關注少年犯罪假釋制度及未成年重大案件刑責爭議。網友熱議，《少年事件處理法》第81條規定，少年受刑人服刑三分之一即可申請假釋，使得乾哥最快只需服刑4年就可能出獄，對被害人家屬造成心理巨大衝擊，社會各界對少年刑責與保護受害人安全的討論再度升溫。