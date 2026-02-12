　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會大亂鬥首見10立委遭起訴！韓國瑜：曾私下勸和「有人不願意」

▲藥事法修正案三讀，立法院長韓國瑜敲槌。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對台北地檢署今（12日）偵結立法院近年多起議事衝突案，並一口氣起訴 10 名藍綠立委，立法院長韓國瑜晚間於臉書發文回應。他語帶遺憾地透露，在去年的紛擾期間，他曾秉持協助化解僵局的心情，私下勸過朝野立委不要對同事提告，然而結果並不盡如人意，「有些人接受、有些人不願意，這點讓我相當遺憾。」

韓國瑜強調，身為國會議長，他始終主張不同意見應在立法院內透過討論來做出決定，這才是民主制度的核心精神。他直言，無論是霸占主席台或是肢體衝突，都不是解決問題的最佳方式，如今演變到立院同僚對簿公堂，是他最不願見到的局面。

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋在2024年7月國會大亂鬥中，被從人群上方拉扯摔落受傷。（資料照／記者李毓康攝）

史上首見！10位立委遭起訴名單曝光

這起受關注的起訴案源於 2024 年至 2025 年間，立法院因《立法院職權行使法》、《選罷法》等爭議法案引發的多波衝突。北檢公告共有 10 名立委被依傷害、強制等罪嫌起訴，名單包括：

國民黨籍： 謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍。

民進黨籍： 柯建銘、林淑芬、林楚茵。

回顧衝突細節，包括沈伯洋從主席台後方摔落、邱志偉遭推下長桌、以及柯建銘不慎以拐杖擊中徐巧芯等事件，均在本次起訴範圍內。檢方認為，雖然立委享有言論免責權，但「蓄意肢體動作」已超出保障範圍，侵害他人法益，因此依法起訴。

盼國會回歸自律：議事運作應更成熟

面對國會首度有這麼多立委因議事衝突面臨法律訴訟，韓國瑜再次呼籲，應堅持「國會自律」精神。他表示，這不僅是為了維護國會尊嚴，更是希望未來的議事運作能更加成熟順暢，避免類似的肢體衝突與法律紛擾再次重演。

02/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

威力彩13.5億中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」：剛擦亮就開出

立法院於2024年及2025年間爆發多起肢體衝突，導致多名朝野立委互控傷害，台北地檢署今（12）日偵結，正式依傷害等罪嫌起訴謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、林楚茵、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘等10位立委；至於立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯則獲不起訴處分。

立法院議事衝突韓國瑜立委起訴國會自律

