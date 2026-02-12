5年內5成入門級白領工作將徹底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

▲美國人工智慧新創公司執行長舒默示警，AI的社會衝擊將比疫情更劇烈。（圖／翻攝自X／Matt Shumer）

記者楊庭蒝／台北報導

美國人工智慧（AI）新創公司執行長舒默以「某件重大的事情正在發生」(Something Big Is Happening)為題，示警現在的AI工具已經能夠參與自身開發，進入「智慧爆炸」（intelligence explosion）階段，未來1到5年內，50%入門級白領工作將徹底消失，衝擊將無差別橫掃律師、分析師與工程師。文章發表不到24小時，瀏覽人次迅速突破5000萬，引發各界激烈論戰。

舒默（Matt Shumer）是新創公司OthersideAI共同創辦人兼執行長，旗下產品包括AI寫作工具Hyperwrite。他10日在社群平台X發表千字長文「大事正在發生」（Something Big Is Happening）。

▲▼字節跳動旗下即夢發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型，功能讓人驚艷。（圖／翻攝科創板日報）

文章開頭，他從2020年2月開始說起，在大約三週的時間內，整個世界改變了，「你的辦公室關閉了，你的孩子回家了，生活被重新排列成一種狀態。」他說，如果在一個月前，有人這樣描述如此場景，你根本不會相信。

舒默認為，「我們現在正處在某件『看起來被誇大了』的事情的早期階段」，而這件事，比2020年2月的 Covid疫情大得多、多得多，當時人們生活一切正常，誰也想不到一個月之後，疫情來襲，從生活到職場發生天翻地覆的改變。

新一代模型具備「判斷力」與「品味」

舒默指出，2026年2月5日是重要的時間點，當天OpenAI和Anthropic兩大AI實驗室同日發發布了新模型：OpenAI 的 GPT-5.3 Codex，以及 Anthropic 的 Opus 4.6，「有些東西突然『接通』了。不像開燈那樣清脆……更像是你突然意識到水一直在你身邊上升，而現在已經淹到了胸口。」

舒默指出，我告訴 AI 我想要什麼，離開電腦四個小時，回來後發現工作完成了。做得很好，甚至比我自己做得更好，且不需要任何修正。幾個月前，我還在跟 AI 來回引導、修改；現在我只需要描述結果然後離開。實測顯示，現在AI能根據一句白話文指令，自動撰寫數萬行程式碼，接著自主進行App測試、點擊按鈕、發現設計瑕疵並修正，直到「它自己滿意」才交付成果。

舒默也強調，新一代的模型不只是在執行指令，還能做明智的決策，也就是具備了前所未有的「判斷力」和「品味」。

他說，上週發布的模型（GPT-5.3 Codex）最讓他震撼之處，在於它擁有一種第一次讓人感覺像是「判斷力」的東西。像是「品味」。那種人們一直說 AI 永遠不會有的「知道什麼才是正確選擇」的莫名直覺。這個模型擁有它，或者至少接近到兩者的區別已不再重要。

他指出，現在的AI工具已經能夠參與自身開發，進入「智慧爆炸」（intelligence explosion）階段，每一代AI幫助訓練更強的新一代，技術更新的週期將從「年」縮短為「月」，科技從業人員在過去一年所經歷的——看著 AI 從「好用的工具」變成「比我做得更好」——就是所有人即將經歷的。法律、金融、醫療、會計、顧問、寫作、設計、分析、客服。不是十年後，建構這些系統的人說是一到五年，但也有些人說更短。

舒默表示，考慮到自己過去兩個月所看到的，他認為「更短」的可能性更大。

舒默引用Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的內部預測：未來1到5年內，50%入門級白領工作將徹底消失，衝擊將無差別橫掃律師、分析師與工程師。

Dario Amodei 表示，AI 現在正編寫該公司「大部分的程式碼」，且當前 AI 與下一代 AI 之間的**回饋迴路（Feedback Loop）**正「逐月增強」。他說我們可能距離「當代 AI 自主建構下一代 AI」的臨界點僅剩 1 到 2 年。

每一代都在幫助建構下一代，下一代更聰明，於是建構下下一代的速度更快、更聰明。研究人員稱之為「智能爆炸」（Intelligence Explosion），而那些知情的人，也就是那些正在建構它的人，相信這個過程已經開始了。

AI 正在打造下一代 AI

舒默指出，還有一件事正在發生，他認為這是最重要的進展，卻最不被理解，就是 2026 年 2 月 5 日，OpenAI 發布 GPT-5.3 Codex 時，技術文件中包含了這段話：「GPT-5.3-Codex 是我們第一個在創造自身過程中發揮關鍵作用的模型。Codex 團隊使用早期版本來調試其自身的訓練、管理其自身的部署，並診斷測試結果與評估。」

他說，這意味著「AI 幫助建構了它自己」，這不是關於未來某天可能發生什麼的預測。這是 OpenAI 告訴我們，就在現在，他們剛發布的 AI 就是用來創造它自己的，讓 AI 變強的主要因素之一是「將智能應用於 AI 開發」。而 AI 現在已經聰明到能對自身的改進做出實質貢獻。

舒默指出，許多科技圈外人士仍停留在幾年前對早期版本ChatGPT的印象，認為AI表現不成熟、錯誤百出。但他強調，隨著AI的演進加速，如今的模型與半年前相比已截然不同。

舒默強調，「2023年的AI和現在的AI已不可同日而語。大多數人沒用過最新付費版AI，對現實的認知有極大落差。」他建議專業人士立即停止使用免費版AI，否則就像拿著掀蓋手機在評估智慧型手機的未來，恐遭時代淘汰。

他建議人們，開始認真使用 AI，不只是把它當搜尋引擎， 一個月 20 美元去訂閱付費版的 Claude 或 ChatGPT，確保用的是「最強模型」而非預設的，例如 ChatGPT 上的 GPT-5.2 或 Claude 上的 Opus 4.6（這每幾個月就會變）。

舒默還寫道，不要只問簡短的問題，而是要把它推向你的「實際工作」， 這是大多數人的錯誤。如果你是律師，丟一份合約進去，叫它找出所有可能對客戶不利的條款；如果你在金融界，給它一份亂七八糟的試算表叫它建模型；如果你是主管，貼上團隊的季度數據叫它分析出背後的故事。

舒默說，你也不要預設它做不到，要記住，如果它今天「還行」，六個月後它就會做到「近乎完美」，而這可能是你職涯中最重要的一年，因為現在有個短暫的窗口期，大多數公司的多數人仍在忽視這點，到時候，走進會議室說「我用 AI 花了一小時完成原本要三天的分析」的人，將是房間裡最有價值的人。」一旦大家都學會了，優勢就消失了。

此外，舒默也建議，大家必須整頓自己的財務狀況，如果你相信未來幾年行業可能出現動盪，那麼財務韌性就很重要，要盡可能增加儲蓄，謹慎承擔假設現有收入不變的新債務，屆時才能給自己留點選項。

對於AI浪潮，舒默也建議父母重新思考之前告訴孩子的話，也就是「標準劇本（好成績、好大學、穩定專業工作）正指向受威脅最重的職位」，下一代最重要的是學習如何與這些工具合作，並追求真正有熱情的事。同時，大家也要建立「適應」的習慣， 這是最重要的。