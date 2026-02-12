3度進少女房…姊門縫撞見「肉體交疊」　他媽急傳訊：先辦結婚？

▲北部15歲少女遭22歲男友嘿咻3次，對方母還提婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

未成年就是不能碰！北部1名22歲陳姓男子與15歲少女交往後，竟在少女房間內發生性關係共計3次，其中一次還被家人從門縫撞見。更讓少女家屬氣炸的是，男方家長事後竟傳訊「先辦簡單婚禮？」疑想用婚事擺平，少女家人憤而報警。地檢署偵結，認為陳男明知對方年紀仍發生性交，依妨害性自主等罪提起公訴。

陳男於2023年5月間透過社群帳號認識14歲以上、未滿16歲少女小萱（化名）雙方互動後開始交往。2人熱戀後，陳男同年5月、7月及10月間，3度前往小萱住處，在其房內與她發生性行為。事後家屬發現，決定報警。

陳男在警詢及偵查中坦承曾與小萱發生性行為，小萱也出面指述相關過程。小萱胞姊則證稱，曾行經房間時，從門縫看到陳男壓在小萱身上，成為檢方認定犯行的重要依據之一。

更讓家屬無法接受的是，檢警調閱LINE對話紀錄發現，陳男母親曾於2023年8月24日傳訊息給小萱父親，竟提出「年底先辦個簡單的結婚儀式好嗎？」疑似試圖以婚事方式處理爭議，引發家屬強烈不滿。

小萱父親隨後於2024年4月25日回訊表示，因陳男未負責任，將直接帶女兒報案；同年5月19日凌晨，小萱父親再度傳訊強調，陳男當時已22歲，而女兒僅15歲半，直指已涉及刑責。

檢方認爲陳男涉犯《刑法》第227條第3項「對14歲以上未滿16歲女子為性交罪嫌」。由於3次性行為發生時間可區分，犯意各別，依法應分論併罰。

至於小萱指控被告另涉「強制性交」部分，檢方認為，3次性行為皆發生在告訴人房間內，且事發當下家人均在屋內，若被告真有強暴、脅迫等行為，極可能引起家人注意；但告訴人也坦承事後未告知任何家人，因此難以認定被告係以強制力手段與其發生性行為。

另外，小萱指稱第2次性行為前曾拒絕，陳男疑以香菸燙傷其大腿。檢方查出小萱右大腿確有疤痕，並有彩色照片存卷，但疤痕成因可能性多，陳男否認犯行並辯稱小萱全家人皆抽菸，就算有傷勢亦無法證明由其造成；檢認為現有證據不足以排除合理懷疑，依「罪證有疑、利於被告」原則，尚難認定強制性交之犯行。

