地方 地方焦點

新北貢寮、雙溪行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

▲新北貢寮、雙溪行動治理座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜於座談會前與貢寮區里長熱切交流，傾聽基層心聲。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（12日）率領市府團隊接連前往貢寮區及雙溪區，與第一線里長面對面舉行行動治理座談會。侯友宜強調，東北角具備得天獨厚的山海景緻與豐富農漁產業，市府將持續挹注資源並加碼今年度預算，全力推動基礎建設，要求區公所從道路安全、防洪韌性到公園活化逐一落實基層需求，為偏鄉居民打造安全便利的安居環境。

首站抵達貢寮區，由區長柯建輝報告區政建設成果。侯友宜於現場展現行動力，針對地方關注的基礎建設給予明確方向。對於雙玉里長吳永彬建議學苑街堤防加高一案，侯友宜指示局處先行改善堤後排水，以解決豪雨淹水疑慮並保障住居安全。此外，針對福隆里長吳憲彰建議活化福隆海濱公園，雖涉及保安林地解編程序，侯友宜仍要求先行加速開放廁所等民生設施，由市府持續與相關單位溝通，在生態保育與觀光發展間取得平衡，優先提升地方便利性。

▲新北貢寮、雙溪行動治理座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜向貢寮區里長熱情致意，並發放馬年福袋傳遞新春祝福。

隨後轉往雙溪區，侯友宜特別關心地方指標建設進度。其中「雙溪區綜合行政大樓」新建工程目前正由市府聯審小組審議中，侯友宜責請相關局處積極追蹤後續辦理情形，以落實一站式行政服務。雙溪區長劉盈良於區政成果報告中指出，雙溪近年透過「雙百年環線計畫」、三貂嶺生態友善隧道及牡丹文化敘事聚落，已成功串聯觀光廊帶；市府未來也將持續結合貢寮鮑、白帶魚，以及雙溪荷花季、山藥節等在地亮點，提升東北角整體觀光動能。

座談會中，長源里長陳資郎提出錦城橋拓寬重建需求，侯友宜現場指示權責單位辦理現勘研議；另針對新基里長蘇虹如建請全區山坡地範圍檢討一案，因涉及中央法規與坡地安全評估，侯友宜也要求相關單位持續與中央溝通協調，在確保安全前提下，提供地方必要的專業協助。

民政局表示，自2019年啟動行動治理以來，貢寮區里長反映案件共73件，已全數解列，執行達成率100%；雙溪區反映案件共44件，已解除列管40件，執行達成率達91%。市府將持續落實行動治理精神，積極解決市民大小問題。

▲新北貢寮、雙溪行動治理座談。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜與出席貴賓、貢寮區里長共同合影，展現府區一心推動建設決心。

02/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

