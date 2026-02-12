春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

▲烘爐地粉嫩的山櫻花點綴山徑。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

步入春暖花開時序，新北市各地櫻花已陸續綻放，正是適合戶外踏青賞花的好時節，新北市景觀處推薦兩處賞櫻健行秘境－中和區烘爐地以及土城區太極嶺步道，兩處櫻花皆已盛開，預計花季可持續至2月下旬，歡迎大家安排一趟登山健行與追櫻的春日小旅行，走進遠離塵囂的山林、接觸大自然，用雙腳感受春天的浪漫與活力！

中和區烘爐地又稱作南勢角山，每到春季時節，通往南山福德宮的S型彎道上，沿途可見成排的山櫻花綻放，讓人驚喜連連！粉嫩的山櫻花點綴山徑，與鎮守山上的福德正神像及莊嚴的廟宇建築相互映襯，形成自然與人文交織的春日景緻；登高至烘爐地的制高點則可俯瞰大臺北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾，令人心曠神怡，推薦大家來到烘爐地賞櫻、祈福、健行一次滿足。

▲登高至中和烘爐地可俯瞰大臺北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾。

土城區太極嶺步道位於冷水坑休閒公園內，一直是在地民眾登山健行的好去處，靠近山嶺頂峰長101階的「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開，粉紅花海與自然山景相互輝映，行走其間彷彿被粉色浪漫包圍，不僅能近距離欣賞櫻花之美，也能在森林芬多精的環繞下，放鬆身心、促進健康，近年來已成為新北市賞櫻秘境，喜愛健身及戶外運動的朋友千萬別錯過。

景觀處長林俊德表示，歡迎搭乘大眾運輸前往賞櫻，並一起愛護環境，想知道更多新北市各地的櫻花花況，歡迎至「花見櫻花季」官網查詢，或追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，掌握新北市的第一手花況資訊。

▲土城區太極嶺長101階「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開。