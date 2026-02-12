　
    • 　
>
地方焦點

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

▲基隆搜救犬隊獲醫療後盾 產官民合作提升救災戰力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲產官民聯手護犬力！基隆搜救犬隊獲專業醫療支援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化搜救犬醫療照護體系，基隆市政府今（12日）與台灣工作犬發展協會及動物醫院簽署合作備忘錄（MOU），並頒發醫療顧問聘書。市長謝國樑表示，搜救犬是救災行動中的關鍵夥伴，透過產官民合作建立制度化醫療支援機制，將全面提升平時健康管理與災時緊急救護能量，確保搜救戰力穩定。

基隆市消防局搜救犬隊於今年1月15日正式成軍。為進一步強化搜救犬醫療與健康照護量能，由市長謝國樑代表市府，與社團法人台灣工作犬發展協會、台北市愛屋動物醫院及基隆市台大良一動物醫院共同簽署合作備忘錄，並頒發「基隆市特種搜救隊動物醫療顧問」聘書予協會理事長關心羚及台大良一動物醫院院長林良道，建立長期合作夥伴關係，全面提升搜救犬在醫療、訓練與緊急救護支援等面向的專業能量。

▲基隆搜救犬隊獲醫療後盾 產官民合作提升救災戰力。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，搜救犬憑藉靈敏嗅覺與高度專注力，能在複雜災害現場迅速定位受困者，為特種搜救隊爭取寶貴的黃金救援時間，是救災任務中不可或缺的重要戰力；而搜救犬的健康與醫療照護，更直接影響整體救災效能。此次結合專業工作犬團體與動物醫療資源，建立制度化醫療顧問與支援機制，未來將提供平時健康管理、專業醫療諮詢及災時緊急醫療支援，全面提升基隆特搜隊的救災量能。

消防局長游家懿表示，未來合作範疇將涵蓋動物急救訓練、醫療技術交流、健康檢查及臨床支援等面向，並視災害類型與現場需求，配合特種搜救隊隨隊出勤，確保搜救犬在高風險環境執行任務時，能獲得即時且完善的醫療保障，讓第一線救災行動更加安全、專業。

▲基隆搜救犬隊獲醫療後盾 產官民合作提升救災戰力。（圖／記者郭世賢翻攝）

除簽署合作備忘錄及頒發聘書外，活動現場亦安排搜救犬實地展演，由基隆市消防局領犬員小隊長羅竹君及隊員温堤鈞，分別率領搜救犬Clint與Candice，在今年1月正式啟用的搜救犬訓練場進行演練，展現優異的服從性、搜尋能力與人犬默契，充分呈現基隆市搜救犬隊的專業訓練成果。

謝國樑最後強調，市府將持續透過產官民跨域合作，完善搜救犬醫療照護體系，確保搜救犬身心健康與專業戰力同步提升，讓基隆在面對重大災害時具備更完整的應變能力與國際搜救實力，守護市民生命財產安全。

