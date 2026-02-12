　
地方 地方焦點

西濱第4座！彰化漢寶增設地磅站　科技執法抓超載「逃磅重罰9萬」

▲▼西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

▲西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

記者唐詠絮／彰化報導

省道台61線西濱快速公路是中部沿海工業區貨運運輸的大動脈，但長期受重車超載所苦，危及用路安全，公路局為此在彰化漢寶增設全台第4座地磅站，預計今年4月正式啟用，導入「動態篩選＋靜態過磅」雙系統科技執法，一旦逃磅，最重將吃上9萬元罰單。

彰化工務段表示，台61線目前已在桃園蘆竹、台中清水、雲林湖仔內設有三處地磅站，但彰化路段擁有彰濱、全興、芳苑等多個工業區，大型貨車密度極高，超載車輛不僅是道路殺手，更潛藏煞車失靈、爆胎等事故風險。這次選定在185K漢寶交流道橋下增設地磅站，就是要在中部防線補上關鍵一塊。

▲▼西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

▲西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

漢寶地磅站最大的亮點，是「動態加靜態」雙系統。北上187K、南下182K各設有動態地磅感應裝置，車子開過就像過X光機，系統馬上判讀是否疑似超載。一旦觸發，前方資訊可變標誌（CMS）會即時顯示車牌，引導駕駛下漢寶匝道進站過磅。不用每台車都攔，省時又精準。

公路局規劃，漢寶地磅站將從115年3月2日起展開為期三個月的試營運及宣導期，讓駕駛熟悉動線與機制；6月2日起正式執法取締。宣導期間若被篩出疑似超載，還是要進站過磅，但暫不開罰；正式上路後，未依指示進站將以「逃磅」論處，依《道路交通管理處罰條例》最高可罰9萬元。

公路局呼籲，業者與駕駛應自主管理裝載重量，別跟荷包過不去，更別跟安全硬碰硬。相關路況與過磅資訊可留意台61線CMS看板、收聽警廣，或上公路局官網查詢。

▲▼西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

▲▼西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

▲▼西濱彰化漢寶段增設地磅站。（圖／彰化工務段提供）

關鍵字：

彰化西濱科技執法地磅站漢寶公路局工務段

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

